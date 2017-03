Piotr Celeban podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem Wrocław

Piotr Celeban podpisał ze Śląskiem Wrocław trzyletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne dwa sezony, podała internetowa strona klubu.

W tym sezonie Celeban jest jedynym zawodnikiem z pola w Lotto Ekstraklasie, który wystąpił we wszystkich spotkaniach od pierwszej minuty do końcowego gwizdka. Łącznie w barwach Śląska rozegrał aż 265 meczów, zdobywając w nich 24 bramki. Jego największym sukcesem w karierze jest mistrzostwo Polski, po które sięgnął z wrocławskim klubem w 2012 roku.



Od stycznia 2016 roku pełni rolę kapitana zespołu.



"Cieszę się, że zostaję w Śląsku. Rozmowy były długie, ale chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali w tym udział. Mam wielki szacunek do Śląska. Spędziłem tu większość kariery i wiele przez te lata razem osiągnęliśmy. To czwarty mój kontrakt z WKS-em i mam nadzieję, że nie będzie ostatnim. Mam nadzieję, że niebawem wróci stary-dobry Śląsk i znów będziemy walczyć o najwyższe cele" - powiedział Celeban, cytowany przez internetową stronę klubu.



