Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2-2. Czotra: Mam różne odczucia

To było świetne i emocjonujące spotkanie! W obecności prawie 23 tys. kibiców Górnik Zabrze zremisował wczoraj ze Śląskiem Wrocław 2-2. Po meczu piłkarze obu klubów nie byli zadowoleni z remisowego rozstrzygnięcia. - Mam różne odczucia po tym meczu - mówi Interii Djordje Czotra, wyróżniający się zawodnik sobotniego spotkania.

To właśnie lewy obrońca wrocławian, na początku drugiej części, dał sygnał do ataku. Najpierw nie wykorzystał dobrego dośrodkowania Mariusza Pawelca, posyłając piłkę głową obok bramki zabrzan. Potem, po jego akcji i trafieniu, futbolówka zatrzymała się na słupku, a Robertowi Pichowi nie udało się jej skierować do siatki. W końcu Śląsk wyrównał na 1-1 dzięki VAR-owi. Ręką zagrał Dani Suarez, sędzia Tomasz Kwiatkowski, po kilkudziesięciu sekundach wrócił do tego zagrania, sprawdził wszystko na monitorze i podyktował dla gości jedenastkę.



Gospodarze mieli potem pretensje, że nie arbiter z Warszawy nie postąpił podobnie, przy zagraniu ręką w swoim polu karnym Marcina Robaka. Ostatecznie skończyło się na 2-2.



- Mam różne odczucia po tym meczu. Wiadomo, że tutaj w Zabrzu jest gorący teren i nie jest łatwo o punkty, ale wydaje mi się, że mogło być lepiej. Choć dwa razy przegrywaliśmy, a mimo to udało się odwrócić losy spotkania. Mówię, nie jest źle, ale trochę niedosytu też jest - komentuje Czotra.



Jak ocenia swoją grę? - Nie do końca jestem zadowolony, bo miałem dwie dobre sytuacje, z których przynajmniej jedną mogłem czy powinienem wykorzystać. Niestety nie udało mi się. Muszę lepiej wykorzystywać swoje sytuacje - podkreśla.

Obrońcę Śląska pytamy też o sytuację z VAR-em, kiedy to z karnego wyrównał Robak i o pretensje gospodarzy. - Pięć minut po tym, jak zdobyliśmy bramkę z karnego, piłkarze Górnika chcieli wymusić presję, trochę przesadzali w tych sytuacjach. Co do ręki, to mnie to nie wyglądało na "jedenastkę". Jeśli chodzi o VAR i decyzję sędziego, to nie widziałem tej sytuacji, ale od chłopaków słyszałem, że ręka była. Cieszymy się, że podjął taką decyzję, bo oczywiście wiadomo, na takim stadionie nie jest o to łatwo - mówi Czotra.



Michał Zichlarz, Zabrze