Piotr Nowak: Nie mogłem uwierzyć w to, co robił na boisku. Wideo

Freddy Adu, nazywany przed laty "następcą Pelego", przejdzie testy w beniaminku Lotto Ekstraklasy, Sandecji Nowy Sącz. Co ciekawe, na początku swojej trenerskiej kariery miał okazję prowadzić go Piotr Nowak, obecny szkoleniowiec Lechii Gdańsk. - Ja nie mogłem uwierzyć w to, co on robił na boisku. Miał wielki talent. Ale w pewnym momencie krzywdę zrobili mu ludzie, którzy byli w jego otoczeniu. Ja mu tłumaczyłem: ta sława nie jest ci potrzebna. On mi odpowiadał, że to jest takie fajne, takie ładne, że wszyscy go kochają... Odpowiadałem mu: teraz wszyscy Cię kochają, ale w końcu dostaniesz lufę. Tak się stało - powiedział Piotr Nowak, były trener Freddy'ego Adu, obecnie szkoleniowiec Lechii Gdańsk/Agencja TVN/x-news