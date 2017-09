Sandecja. Prezydent Nowak: Wkrótce przetarg na budowę nowego stadionu

Prezydent miasta Nowy Sącz Ryszard Nowak zapowiedział, że wkrótce odbędzie się przetarg na budowę nowego stadionu Sandecji. – Wszystkie dokumenty są dopięte na ostatni guzik – zapewnił.

Zdjęcie Piłkarze Sandecji (biało-czarne koszulki) czekają na nowy stadion w Nowym Sączu /Maciej Kulczyński /PAP

Ekstraklasa: wyniki, terminarz, strzelcy, gole

Reklama

Sandecja po awansie do Ekstraklasy czeka na budowę nowego obiektu, który będzie spełniał wymogi do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Początkowo mówiło się o rozpoczęciu prac nad stadionem już we wrześniu, ale miasto utknęło w papierach i sprawa się przeciąga.

W poniedziałek odbył się briefing prasowy z udziałem prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, który został zapytany o postępy w tym projekcie, a zwłaszcza termin ogłoszenia przetargu na budowę stadionu.

- Skompletowaliśmy już wszystkie dokumenty związane z przetargiem na budowę stadionu Sandecji. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - powiedział Nowak, ale konkretna data nie padła.

W ostatnim tygodniu pojawiły się także spekulacje o budowie obiektu nie w Nowym Sączu przy ulicy Kilińskiego, ale w pobliskim Wielopolu. Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski miał zaoferować 3,6 ha działki prezydentowi Nowakowi, właśnie pod zabudowę stadionu. Ryszrad Nowak oficjalnie jednak wykluczył taką możliwość.

- Chciałbym uciąć wszystkie spekulacje związane z lokalizacją tej inwestycji. Budujemy stadion przy ulicy Kilińskiego. To jest teren z dużymi tradycjami i idealne miejsce na wybudowanie wizytówki miasta - powiedział Nowak.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Sandecji, stadion ma pomieścić około 8200 widzów. Pierwszy mecz ma zostać na nim rozegrany na początku przyszłego sezonu.

Sandecja swoje mecze w Ekstraklasie rozgrywa na stadionie w Niecieczy. Po 10 kolejkach drużyna zajmuje dziewiąte miejsce i ma na koncie 14 punktów. Dla Sandecji to pierwszy w historii sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.



AK