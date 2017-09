Sandecja Nowy Sącz rozpoczęła przygotowania do sezonu

Beniaminek ekstraklasy piłkarskiej, Sandecja Nowy Sącz w poniedziałek rozpoczął przygotowania do sezonu 2017/2018. Podopieczni Radosława Mroczkowskiego na razie mieli tylko spotkanie organizacyjne i rozruch. Ciężka praca ma się zacząć od wtorku.

Zdjęcie Trener Sandecji Radosław Mroczkowski /Fot. Michał Chwieduk /Newspix

W planach sądeczan jest m.in. zgrupowanie w Gniewinie oraz pięć sparingów. Podczas mistrzostw Europy w 2012 roku ośrodek ten był centrum pobytowym Hiszpanów.

Pierwszy tydzień po wznowieniu zajęć zawodnicy mają trenować na własnych obiektach, a od 25 czerwca do 4 lipca w Gniewinie.

Po powrocie do Nowego Sącza, czeka ich - oprócz zajęć - także feta z okazji historycznego awansu do Ekstraklasy (5 lipca). Ma być ona połączona z prezentacją zespołu. Na razie dołączył do niego jeden zawodnik - Aleksandyr Kolew ze Stali Mielec. Odszedł Mateusz Wdowiak i Tomasz Zając.

Sądeczanie mają zagrać pięć spotkań kontrolnych. Rywalami będą: Cracovia (24 czerwca), APOEL Nikozja (27 czerwca), Arka Gdynia (1 lipca), FK Spartaks Jurmała (4 lipca), Partizan Bardejów (8 lipca). Pierwszy mecz zostanie rozegrany na stadionie Sandecji. Nie ruszyła jeszcze generalna przebudowa obiektu, aby przystosować go do potrzeb ekstraklasy. Jesienią beniaminek Ekstraklasy z Małopolski w roli gospodarza będzie grał w Niecieczy.

Pierwszy mecz w sezonie 2017/2018 rozegra na wyjeździe, 16 lipca w Lechem Poznań.



