Sandecja. Mateusz Cetnarski trenuje z drużyną. Hiszpański napastnik w drodze

Mateusz Cetnarski coraz bliżej transferu do Sandecji. Pomocnik Cracovii trenuje z „Biało-czarnymi” w Gniewinie. W drodze do klubu jest także hiszpański napastnik.

Zdjęcie Mateusz Cetnarski /Damian Klamka /East News

Cetnarski nie znalazł się w planach nowego szkoleniowca Cracovii - Michała Probierza i musi szukać sobie nowej drużyny. Do Sandecji ma przejść na zasadzie rocznego wypożyczenia. W czwartek piłkarz dołączył do zespołu, który przygotowuje się do sezonu w Gniewinie.

Reklama

Jak poinformował na Twitterze pełnomocnik Zarządu MKS Sandecja ds. Sportowych - Arkadiusz Aleksander, w czwartek w nocy do drużyny dołączy także hiszpański napastnik.

"Biało-czarni" przygotowują się do pierwszego w historii klubu sezonu w Ekstraklasie. Sandecja dokonała na razie dwóch wzmocnień. Do drużyny dołączyli napastnik Aleksandyr Kolew ze stali Mielec oraz obrońca Jonatan Straus z Jagiellonii Białystok.



AK