Sandecja. Maciej Małkowski wraca do treningów z drużyną

Pomocnik Sandecji Maciej Małkowski wznawia treningi z drużyną. Jak podała oficjalna strona klub, już wkrótce jest szansa, że zobaczymy go ponownie na boisku.

Zdjęcie Maciej Małkowski /Artur Szczepański /East News

Małkowski w kwietniu zerwał ścięgno Achillesa i nie zdążył wrócić do gry na rundę jesienną Ekstraklasy. Piłkarz w ubiegłym sezonie był najskuteczniejszym strzelcem Sandecji w I Lidze. W 24 meczach ligowych zdobył dziewięć bramek i zanotował 10 asyst.

Małkowski już we wrześniu próbował wrócić na stałe do treningów z zespołem, ale bez powodzenia. Teraz ma być inaczej i możliwe, że już za niedługo zobaczymy go na boisku.

32-letni pomocnik w Ekstraklasie zagrał w 168 spotkaniach. Strzelił 17 goli i zanotował 23 asysty.



AK