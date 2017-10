Sandecja - Górnik Zabrze 1-2 w 14. kolejce Ekstraklasy

Sandecja przegrała 1-2 (1-0) z Górnikiem Zabrze w ostatnim sobotnim spotkaniu 14. kolejki Lotto Ekstraklasa. Wygrana w starciu beniaminków pozwoliła zabrzanom objąć prowadzenie w tabeli.

Zdjęcie Grzegorz Baran (z prawej) w pojedynku z Damianem Kądziorem /PAP

Kliknij, aby przejść do zapisu relacji na żywo z meczu

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Rzadko kiedy zdarza się, by spotkanie beniaminków mogło zadecydować o tym, kto zasiądzie na fotelu lidera. Tak było jednak tym razem, gdyż Górnik - w razie zwycięstwa - znalazłby się na pierwszej pozycji w tabeli.

Z przebiegu gry ciężko byłoby domyślić się, że to właśnie drużyna z Zabrza walczyła dziś o prowadzenie w lidze. W pierwszej połowie podopieczni Marcina Brosza nie zdołali na poważnie zagrozić bramce rywala, choć od czasu do czasu pojawiały się ku temu okazje. Rafał Kurzawa z rzutu wolnego strzelił jednak wysoko nad bramką, a Michała Koja w polu karnym umiejętnie zablokował obrońca.

Z kolei Sandecja podeszła do spotkania wyraźnie zmotywowana i nie odpuszczała rywalom ani na chwilę, konsekwentnie realizując plan nakreślony przez Radosława Mroczkowskiego. Wiatru w żagle nabrała zwłaszcza po strzelonym golu, a za podsumowanie niech najlepiej posłużą dwie statystyk. Pierwsza to 63 procentowe posiadanie piłki gospodarzy do przerwy, druga - pozwolenie na zaledwie jeden celny strzał Górnika.

Prowadzenie Sandecji w 30. minucie dał Michal Piter-Bucko. Obchodzący dziś swoje 32. urodziny stoper zrobił sobie wymarzony prezent, a Górnik ugodzony został własną bronią - golem po stałym fragmencie gry. Piter-Bucko wykorzystał bowiem świetnie dogranie z rzutu wolnego Mateusza Cetnarskiego i precyzyjną "główką" nie dał Tomaszowi Losce najmniejszych szans.

Na 2-0 tuż przed przerwą podwyższyć mógł Adrian Danek, ale po dobrym podaniu Filipa Piszczka minimalnie chybił celu.

Goście odpowiedzieć mogli minutę po wznowieniu gry. Dwójkową akcję przeprowadzili Kurzawa i Łukasz Wolsztyński, a sytuacyjnym strzałem wykończył ją Damian Kądzior. Golkiper Sandecji nie miał jednak problemów z obroną strzału.

Ta akcja pomogła zabrzanom wrócić na właściwe tory i przez kolejny kwadrans to oni rozdawali karty, dążąc do wyrównania. Swego dopięli w 58. minucie. Po dośrodkowaniu Koja strzelał głową Angulo. To uderzenie obronił Gliwa, lecz przy dobitce Szymona Matuszka z kilku metrów był już bezradny.

Chwilę później doszło do kontrowersji, gdyż piłkę ręką zatrzymał Dani Suarez i mógł obejrzeć drugą żółtą kartkę. Sędzia Paweł Gil z niewiadomych przyczyn postanowił jednak oszczędzić zawodnika.

Trzy minuty po bramce na 1-1 Górnik wyszedł na prowadzenie, a do siatki trafił niezawodny Angulo. Hiszpan przeprowadził solową akcję, minął dwóch obrońców, a na koniec spokojnym i precyzyjnym strzałem nie dał żadnych szans Gliwie.

W końcówce bramkarz Sandecji pokazał, że potrafi zatrzymać bramkostrzelnego Hiszpana. Angulo stanął oko w oko z Gliwą i chciał go minąć, ale golkiper gospodarzy okazał się sprytniejszy.

Dzięki wygranej, Górnik objął prowadzenie w tabeli. Zabrzanie mają dwa punkty więcej od Lecha Poznań. W następnej serii gier zabrzanie i poznaniacy zagrają o fotel lidera w bezpośrednim spotkaniu.



Wojciech Górski

Sandecja - Górnik Zabrze 1-2 (1-0)

1-0 Michal Piter-Bucko (30., z podania Cetnarskiego)

1-1 Szymon Matuszek (58., bez asysty)

1-2 Igor Angulo (62., z podania Kurzawy)

Czerwona kartka: Filip Piszczek (90., za dwie żółte).

Żółte kartki: Tomasz Brzyski, Adrian Basta, Filip Piszczek (Sandecja); Dani Suarez, Rafał Kurzawa (Górnik).



Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów: 1 448.

Sandecja Nowy Sącz: Michał Gliwa - Adrian Basta, Michal Piter-Bucko, Płamen Kraczunow, Patrik Mraz - Adrian Danek (78. Maciej Korzym), Mateusz Cetnarski (64. Bartłomiej Kasprzak), Grzegorz Baran, Wojciech Trochim, Tomasz Brzyski (78. Maciej Małkowski) - Filip Piszczek.

Górnik Zabrze: Tomasz Loska - Adam Wolniewicz, Mateusz Wieteska, Dani Suarez, Michał Koj - Damian Kądzior (89. Bartłomiej Olszewski), Szymon Matuszek, Maciej Ambrosiewicz (46. Szymon Żurkowski), Rafał Kurzawa - Łukasz Wolsztyński (81. David Ledecky), Igor Angulo.





Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz