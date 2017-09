Sandecja - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-0 w 9. kolejce Ekstraklasy

Poprzeczki, słupek, błąd sędziego i zwycięski gol rezerwowego - tak wyglądał mecz w Niecieczy, gdzie Sandecja w roli gospodarza pokonała Bruk-Bet Termalicę 1-0. Dla podopiecznych Mariusza Rumaka to czwarta porażka z rzędu.

Spotkanie odbyło się w Niecieczy, a gospodarzem formalnie była Sandecja, bo stadion beniaminka nie spełnia ekstraklasowych wymogów.



Podopieczni Mariusza Rumaka chcieli przełamać serię trzech porażek z rzędu, ale Sandecja jak na beniaminka spisuje się nadspodziewanie dobrze.



Przez ponad pół godziny z boiska wiało nudą. Mało płynnych akcji, a za to bardzo dużo fauli. W 37. minucie groźny strzał z dystansu oddał Kamil Słaby. Michał Gliwa nawet nie próbował łapać piłki tylko odbił ją przed siebie. Na szczęście dla niego, żaden z piłkarzy Termaliki nie zdążył z dobitką. Chwilę później doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Słaby wślizgiem powstrzymał rajd Bartłomieja Dudzica w polu karnym. Sędzia Paweł Gil podyktował tylko rzut rożny dla Sandecji. Powtórki telewizyjne wykazały, że powinna być "jedenastka".



W 40. minucie szybką kontrę przeprowadziły "Słonie". Samuel Sztefanik dobrze podał do Romana Gergela, który miał otwartą drogę do bramki, a trafił w słupek. W odpowiedzi składną akcję przeprowadził beniaminek. Po zagraniu Adriana Basty w dobrej sytuacji znalazł się Bartłomiej Kasprzak, ale strzelił w środek bramki i Jan Mucha bez większych kłopotów złapał piłkę. Słowacki bramkarz Termaliki pokazał swój kunszt, kiedy końcami palców przeniósł piłkę nad poprzeczkę po "główce" Aleksandara Koleva.



W doliczonym czasie gry kontrę przeprowadzili zawodnicy Radosława Mroczkowskiego. Wojciech Trochim oszukał zwodem Vlastimira Jovanovicia i "huknął" lewą nogą. Termalicę od straty gola uratowała poprzeczka.



Tuż po zmianie stron znów Trochim pokazał się z dobrej strony. Kapitan Sandecji miał doskonałą okazję. Strzelił po ziemi, ale zabrakło mu odrobiny precyzji. Kilka minut później bramkę powinien zdobyć Vladislavs Gutkovskis. Znakomitym dośrodkowaniem popisał się Szeliga z prawego skrzydła. Gutkovskis wyskoczył zza obrońców i z bliska fatalnie spudłował.



W 71. minucie na boisku pojawił się Adrian Danek, który zastąpił Patrika Mraza. Chwilę po wejściu na boisko zasygnalizował, że może przesądzić o wyniku spotkania. Odważnie ruszył między dwóch obrońców Termaliki. Przepchnął Kecskesa i stanął oko w oko z Muchą. Strzelił, ale słowacki bramkarz znakomicie obronił.



W 83. minucie znów poprzeczka uratowała Termalicę i znów po strzale Trochima. Basta dośrodkował z prawej strony. Danek zgrał piłkę głową, a Trochim wślizgiem trafił w poprzeczkę. Następna akcja beniaminka zakończyła się powodzeniem. Trochima zagrał w pole karne. Obrońcy Termaliki wybili piłkę, ale ta trafiła pod nogi Danka. Rezerwowy strzelił precyzyjnie z 16 metrów i piłka tuż przy słupku wpadła do siatki. Mucha nawet nie drgnął.



Termalika kończyła mecz w "10" po tym jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Kamil Słaby.

Sandecja Nowy Sącz - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-0 (0-0)

Bramka: Adrian Danek (84)

