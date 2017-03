Waldemar Fornalik Trenerem Marca w Ekstraklasie

Waldemar Fornalik został wybrany Trenerem Marca Lotto Ekstraklasy. Po trzech meczach w ostatnim miesiącu bilans Ruchu Chorzów to dwie wygrane i jeden remis.

Zdjęcie Waldemar Fornalik /Fot. Grzegorz Celejewski /

"Niebiescy" znajdowali się jeszcze niedawno w bardzo trudnej sytuacji. W 2017 roku przegrali jednak tylko jedno spotkanie , dzięki czemu udało im się opuścić strefę spadkową.

Nagrodę dla Fornalika przyznali mu jego koledzy po fachu. Zdecydowaną większością głosów pozostali szkoleniowcy Ekstraklasy uhonorowali trenera Ruchu.

- To sprawia mi wielką satysfakcję. Bardzo im dziękuję za to, że mnie docenili. Oczywiście, po ostatnich wynikach drużyny brałem pod uwagę, że mogę być w gronie trenerów, którzy dostąpią tego zaszczytu. Bo to jest też wyróżnienie dla drużyny, która zapracowała na to, że ostatnio pozytywnie mówi się o Ruchu - mówił Waldemar Fornalik po odebraniu statuetki.

W 27. kolejce Ruch zagra u siebie z Piastem Gliwice. Początek meczu w poniedziałek o godzinie 18.

AK