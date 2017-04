Ruch - Pogoń 1-2. Słowik: Wygraliśmy mega ważny mecz

Udane święta będzie miał zespół Pogoni. Portowcy wygrali dzisiaj 2-1 z Ruchem w Chorzowie. – Zrobiliśmy duży krok w kierunku gry w grupie mistrzowskiej, co jest naszym celem – podkreśla Jakub Słowik, bramkarz jedenastki ze Szczecina. Dzięki wygranej z Niebieskimi Pogoń, z 39 pkt. na koncie, awansowała na 6 miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy.

Portowcy prowadzili w Chorzowie 1-0, po strzale z woleja w wykonaniu Dawida Korta. Wyrównał, jeszcze w I połowie, Bartosz Nowak. - Czy mogłem w tej sytuacji cos więcej zrobić? Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej chwała chłopakom, że w końcówce zdobyliśmy zwycięskiego gola. Pokazaliśmy dzisiaj charakter - podkreśla bramkarz Pogoni.

W 83 minucie zwycięskiego gola zdobył niezawodny Adam Frączczak. - Ta wygrana jeszcze pewnie nie gwarantuje nam miejsca w pierwszej ósemce, ale znacznie przybliża nas do tego celu. To kolejny krok. Zobaczymy teraz, jak ułożą się pozostałe spotkania. Teraz gramy u siebie z Lechią i wszystko w naszych nogach. Dziś kluczem do odniesienia wygranej była walka, walka i jeszcze raz ciężka walka. To było trudne spotkanie z niewygodnym przeciwnikiem, który w tym roku pokonał już przecież Legię i Lechię - mówi Jakub Słowik.

Mniej radosne święta będą mieli za to piłkarze Ruchu, którzy przegrali drugie spotkanie z rzedu, a teraz czeka ich starcie z Lechem na jego terenie. - Nie składamy broni. Będziemy dalej walczyli - zaznacza Martin Konczkowski, prawy obrońca "Niebieskich".

