Ruch - Piast 0-3. Warzycha i Wdowczyk po meczu

- Postaramy się, by nikt nie miał pretensji, że nie walczymy do końca - zapewnia trener Ruchu Chorzów Krzysztof Warzycha. Po wczorajszej klęsce u siebie 0-3 z Piastem Gliwice "Niebiescy" utknęli na dnie tabeli.

Zdjęcie Krzysztof Warzycha /Andrzej Grygiel /PAP

- Sytuacja jest trudna, ale muszę powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedamy - mówił po derbowej porażce szkoleniowiec Ruchu Krzysztof Warzycha.

- Zostało dziewięć punktów do zdobycia. Chcemy pokazać, że drużyna Ruchu ma charakter - podkreślił.

Mimo wysokiej porażki u siebie, Warzycha szukał pozytywów w swojej drużynie. - Jestem zadowolony z ambicji, woli walki. Wiadomo, że nie jesteśmy sami na boisku, jest jeszcze przeciwnik. Podziękowałem chłopakom, bo zagrali lepiej niż ostatnio - mówił trener Ruchu.

- Postaramy się, by nikt nie miał pretensji, że nie walczymy do końca. Musimy w każdym meczu zostawić serducho na boisku - stwierdził.

Chwilę oddechu dzięki wygranej mogą złapać piłkarze Piasta.

- Zdobyliśmy bardzo cenne trzy punkty. To był istotny mecz. W pierwszej połowie graliśmy zachowawczo, w drugiej nastawiliśmy się na to, żeby zaatakować - mówił szkoleniowiec gości Dariusz Wdowczyk.

- Cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Mamy trzy dni do następnego meczu, jeszcze nic się nie skończyło. Nic nie osiągnęliśmy. Trzy punkty cieszą, ale jeszcze daleka droga do utrzymania. Podchodzimy z optymizmem i wiarą, że można grać lepiej, niż chociażby dzisiaj w pierwszych 45 minutach - powiedział trener Piasta.

WS