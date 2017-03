Ruch - Lechia 2-1. Niezgoda: Nie boimy się nikogo

Wielka radość w Chorzowie! Ruch nie przegrał czwartego kolejnego meczu w Lotto Ekstraklasie i pnie się w ligowej tabeli. Dziś "Niebiescy" pokonali na Cichej Lechię 2-1. Jednym z bohaterów spotkania był Jarosław Niezgoda, którego trafienie w drugiej połowie zapewniło gospodarzom trzy cenne punkty. - Możliwe, że przed meczem bralibyśmy remis, ale z drugiej strony jesteśmy teraz w dobrej formie i nie boimy się nikogo - mówi napastnik Ruchu.

W 66. minucie spotkania z niedawnym liderem Ekstraklasy, Niezgoda świetnie znalazł się w polu karnym i strzałem z kilku metrów zaskoczył Duszana Kuciaka.



- Łukasz Moneta idealnie dograł na lewą nogę. Miałem też trochę szczęścia, bo piłka wpadła do siatki po rykoszecie. Najważniejsze jest to, że było to trafienie, które dało nam zwycięstwo - podkreśla Niezgoda, który w tym ma już na swoim koncie dziewięć trafień.

Ruch nie przegrał już czterech kolejnych spotkań i powoli pnie się w ligowej tabeli. Po wygranej na wyjeździe z Legią, teraz przeszedł czas na innego kandydata do mistrzowskiego tytułu, Lechię.



- Po ostatnich wynikach rywale inaczej podchodzą do meczów z nami. Idzie to w dobrym kierunku, ale nasza sytuacja dalej nie jest kolorowa. Trzeba punktować w kolejnych spotkaniach - podkreśla 21-letni napastnik Ruchu.

Michał Zichlarz, Chorzów

