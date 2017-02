Ruch Chorzów. W środę poznamy nowego prezesa

W ostatnim meczu 23. kolejki Lotto Ekstraklasy Ruch podejmuje u siebie Śląsk. Dla "Niebieskich" to kolejny mecz z cyklu o być albo nie być. W Chorzowie ciekawie jest nie tylko na piłkarskiej murawie, ale także poza nią. W środę rada nadzorcza ma wybrać nowego prezesa. Będzie nim ponownie Janusz Paterman.

Po wczorajszej wygranej Górnika Łęczna z Piastem (1-0), zespół trenera Waldemara Fornalika ponownie jest na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Żeby to zmienić potrzebna jest wygrana w dzisiejszym, wieczornym spotkaniu ze Śląskiem (godz. 18).



Ruch musi przede wszystkim przełamać fatalną passę na swoim stadionie, gdzie na 11 spotkań ledwie trzy wygrał i w jednym zremisował. Ważne rzeczy dla klubu 14-krotnego mistrza Polski dzieją się także poza boiskiem. Nowym współwłaścicielem klubu został ostatnio śląski biznesmen Janusz Paterman, który odkupił pakiet 35 procent klubowych akcji, od byłego właściciela i prezesa Dariusza Smagorowicza. Zmienia to układ sił w klubie. To Paterman ma teraz przejąć ster rządów w klubie i ponownie zostać prezesem. Ponownie, bo funkcję tę sprawował już kilka tygodni w sierpniu zeszłego roku. Odwołany została wówczas przez przewodniczącego rady nadzorczej, a ostatnio także prezesa Aleksandra Kurczyka. Poszło o transfer Mariusza Stępińskiego do FC Nantes. Paterman nie chciał się zgodzić na sprzedaż utalentowanego zawodnika do Francji, mając w zanadrzu zdecydowanie lepszą dla klubu finansowo ofertę z Lokomotiwu Moskwa. Ostatecznie Stępiński, za ok. 1,5 mln euro przeniósł się do Ligue 1, a Paterman został odwołany ze stanowiska.

Teraz wraca do Ruchu. Kilka dni temu rezygnację z funkcji prezesa złożył Kurczyk, podobnie jak członek rady nadzorczej z nadania miasta Sławomir Janiszewski. To jego głos pod koniec sierpnia zdecydował o odwołaniu Patermana z funkcji prezesa.

Sześcioosobowa RN Ruchu ma się zebrać w środę. Janusz Paterman ponownie ma zostać wybrany na prezesa. W klubie ma dojść do wielkich zmian. Dyrektorem ds. sportowych zostanie świetnie znany w Chorzowie Edward Lorens, były piłkarz i trener. Będzie też nowy wiceprezes. Kolejne zmiany odbędą się już po nadzwyczajnym walnym zebraniu akcjonariuszy Ruch Chorzów SA, które zaplanowane jest na 20 marca. W klubie ma się znaleźć miejsce dla byłych wybitnych zawodników: Krzysztofa Warzychy oraz Mariusza Śrutwy.



