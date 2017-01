Ruch Chorzów utknął na lotnisku we Frankfurcie

Przez ponad pięciogodzinne opóźnienie lotu z Krakowa do Frankfurtu, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, drużyna Ruchu Chorzów nie dotrze w poniedziałek do Benicassim.

Nie dość, że Ruch Chorzów zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a z klubu dochodzą kolejne niepokojące sygnały na temat płynności finansowej, to na dodatek "Niebiescy" nie mają po prostu szczęścia. Przez warunki atmosferyczne opóźnił się ich lot do Niemiec, gdzie mieli przesiąść się do kolejnego samolotu. Jak się jednak okazało, nie zdążą w poniedziałek zameldować się w hiszpańskim Benicassim.



Chorzowianie dotarli do Frankfurtu, lecz do Hiszpanii odlecą dopiero we wtorek. Noc spędzą w hotelu położonym nieopodal lotniska we Frankfurcie.

Do Hiszpanii muszą lecieć jak najwcześniej, bo na wtorek mają zaplanowany sparing. O godz. 16 ich rywalem ma być szwajcarskie Servette Genewa.



Bazą ekipy będzie Benicassim niedaleko Walencji. Podczas 12-dniowego zgrupowania "Niebiescy" mają rozegrać cztery sparingi. Rywalami zespołu trenera Waldemara Fornalika będą: szwajcarski Servette Genewa, węgierski Diosgyoer VTK, czeski Slovan Liberec i Górnik Łęczna, który zastąpił jedną z miejscowych drużyn.