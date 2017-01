Ruch Chorzów testuje Miodraga Mitrovicia

Szwajcar Miodrag Mitrović przechodzi testy w Ruchu Chorzów. Bramkarz wziął udział we wtorkowym treningu „Niebieskich”.

Zdjęcie Piłkarze Ruchu Chorzów /Jan Kowalski /

26-latek do tej pory występował głównie w klubach z zaplecza szwajcarskiej ekstraklasy. Raz był na wypożyczeniu we Włoszech (AS Bari) i przez dwa lata grał w słoweńskim NK Krka.

Reklama

Ostatnim klubem Szwajcara był klub FC Lugano. W tym sezonie Mitrović zagrał w siedmiu spotkaniach i dwa razy zachował czyste konto.

Bramkarz ma na koncie blisko 80 występów na zapleczu szwajcarskiej ekstraklasy. Zaliczył także dwa mecze w reprezentacji Szwajcarii U20.

Miodrag Mitrović ma trenować z Ruchem przynajmniej do soboty, kiedy "Niebiescy" zagrają sparing z MFK Karvina.