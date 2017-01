Ruch Chorzów spłacił zobowiązania. Skończy się na minus 4 punktach

Kibice 14-krotnego mistrza Polski mogą odetchnąć z ulgą. Jak informuje oficjalna strona chorzowskiego klubu, „Fundacja Ruch Chorzów uregulowała wszystkie zobowiązania wobec byłych pracowników”. Oznacza to, że do drugiej części sezonu Niebiescy przystąpią nie z 12, a z 16 punktami na koncie.

Zdjęcie Piłkarze Ruchu Chorzów /Fot. Adrian Slazok /East News

Przed Świętami Bożego Narodzenia Komisja ds. Licencji Klubowych nałożyła na Ruch sankcje, w związku z zatajeniem zaległości wobec piłkarzy. Okazało się, że zawodnicy podpisywali podwójne umowy, jedną z klubem, drugą z Fundacją Ruch Chorzów. Samo zawieranie podwójnych umów nie jest sprzeczne z piłkarskim prawem, tyle tylko, że klub, jak stwierdzili działacze w futbolowej centrali, nie przekazywał informacji o zaległościach. A były one spore, co wynikało z dokumentów, które przedstawili byli piłkarze Niebieskich.

Reklama

Teraz wszystko dla Ruchu kończy się tym, że drugą część sezonu drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika, zacznie z 16 punktami na koncie. "Do Komisji ds. Licencji Klubowych zostało wysłane pismo potwierdzające spłatę wszystkich zobowiązań Fundacji, co oznacza - zgodnie z treścią postanowienia wydanego przez Komisję w dniu 19 grudnia 2016 r. - że drużyna Ruchu powinna przystąpić do rundy wiosennej Lotto Ekstraklasy z dorobkiem pomniejszonym o 4 punkty" - czytamy na oficjalnej stronie Ruchu Chorzów.

Do przedostatniego w tabeli Górnika Łęczna chorzowianie tracić więc będą dwa punkty, do 14. w tabeli Ekstraklasy Cracovii, z którą w lidze zmierzą się u siebie w kolejny piątek (10 lutego), pięć.