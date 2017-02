Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 2-0. Patryk Lipski: Nie pamiętam, kiedy tak było

Radość w Chorzowie. Po dwóch kolejnych wygranych w Lotto Ekstraklasie z Legią, a w poniedziałek ze Śląskiem 2-0, zespół z Chorzowa wydostał się ze strefy spadkowej. Duża w tym zasługa Patryka Lipskiego, który umiejętnie kieruje grą zespołu, a przy tym strzela efektowne gole czy zalicza piękne asysty

W poniedziałkowym meczu w Chorzowie, to właśnie podanie reprezentanta polskiej młodzieżówki otworzyło drogę do zdobycia gola dla Miłosza Przybeckiego w pierwszej połowie. Był to jeden z kluczowym momentów spotkaniach Ruch - Śląsk. Kiedy w 70. minucie na 2-0 podwyższył z rzutu karnego Rafał Grodzicki, było praktycznie po meczu.

- W końcu możemy się cieszyć z drugiego z rzędu zwycięstwa w lidze. Nie pamiętam już, kiedy tak było. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby tą serię utrzymać - komentował po spotkaniu Lipski.

Dzięki wygranej z wrocławianami Ruch przesunął się na 14. miejsce w ligowej tabeli. - Na pewno cieszy gol w meczu z Legią czy asysta ze Śląskiem, ale najważniejsze jest to, że zdobywamy punkty i wydostaliśmy się ze strefy spadkowej. Nie liczy się przy tym styl. W tamtym roku graliśmy ładniejsze mecze, ale nie przekładało się to na punkty. Teraz na szczęście jest inaczej. Jeśli dalej mamy tak grać i zdobywać punkty, to jestem za tym - podkreśla pomocnik "Niebieskich".

W sobotę chorzowianie grają na wyjeździe z Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Piłkarze Ruchu podkreślają, że i w tym meczu powalczą o trzy punkty. Jesienią na Cichej triumfowała 1-0 Termalika. Teraz będzie okazja do rewanżu.

Michał Zichlarz, Chorzów

