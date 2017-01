Ruch Chorzów – Servette Genewa 2-1 w sparingu

Ruch Chorzów pokonał w sparingu szwajcarski Servette Genewa 2-1. Mecz rozegrano na rozpoczęcie obozu przygotowawczego w hiszpańskim Benicassim. W trakcie spotkania doszło do nietypowej sytuacji, bo kontuzji doznał sędzia liniowy meczu.

Zdjęcie Miłosz Przybecki zdobył zwycięskiego gola dla Ruchu /East News

"Niebiescy" przystąpili do meczu "z marszu", bowiem dotarli do swojej bazy w Hiszpanii we wtorek wczesnym popołudniem, z dobowym opóźnieniem. Mgła utrudniła im poniedziałkowy odlot z Krakowa i w efekcie musieli nocować we Frankfurcie.

W Ruchu zadebiutował testowany 22-letni Bułgar Milen Gamakow, który ostatnio grał w Lechii Gdańsk. Zawodnik opuścił zgrupowanie gdańszczan w tureckim Belek i przyleciał do Hiszpanii. Pomocnik ma zostać wypożyczony do śląskiej drużyny na wiosenną część sezonu.

"Niebieskim" wygraną w sparingu zapewnił gol Michała Przybeckiego na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. W 65. minucie doszło także do nietypowej sytuacji, bo kontuzji doznał sędzia liniowy. Fizjoterapeuci Ruchu szybko pomogli jednak arbitrowi i mógł dalej kontynuować pracę.





Podczas zgrupowania "Niebiescy" mają rozegrać cztery sparingi. Kolejnymi rywalami zespołu trenera Waldemara Fornalika będą węgierski Diosgyoer VTK, czeski Slovan Liberec i Górnik Łęczna. Obie polskie drużyny zajmują spadkowe miejsca w tabeli i szykują się do wiosennej walki o utrzymanie.

Chorzowianie wcześniej byli na obozie w Rybniku. Mają za sobą dwa sparingi. Z ekstraklasowym czeskim MFK Karwina przegrali 0-1, potem pokonali drugoligową Odrę Opole 5-1.

Z kadry Ruchu w styczniu ubyło dwóch pomocników. Umowa Łukasza Hanzela wygasła, natomiast Piotr Ćwielong na własną prośbę rozwiązał kontrakt przed czasem. Z drugiej strony na klubie ciąży zakaz transferów, od którego chorzowianie się odwołali.

"Niebiescy" w 20 meczach tego sezonu wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN. Chodziło o podwójne umowy zawodników (z klubem oraz jego fundacją) i regulowanie wynikających z nich zobowiązań. Jeśli klub do końca stycznia spłaci zaległości, odzyska cztery punkty.





Ruch Chorzów - Servette Genewa 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Jean Pierre Nsame (18.), 1-1 Maciej Urbańczyk (38.), 2-1 Miłosz Przybecki (88.)



Ruch: (I połowa) Hrdlicka - Konczkowski, Helik, Kowalczyk, Oleksy - Gamakow, Urbańczyk - Mazek, Lipski, Visnakovs - Niezgoda; (II połowa) Hrdlicka (55 Lech) - Pazio, Trojak, Cichocki, Moneta - Surma, Walski - Przybecki, Nowak (78 Bargiel), Słoma - Arak.

Rezerwowi: Miszczuk, Grodzicki, Koj.

Servette: Frick (36 Gonzalez, 71 Dumont) - Sauthler (63 Yagan), Mfuyi (63 Rodrigues), Faug Porret (Kursner), Le Pogam (63 Caslei) - Berisha (63 Delley), Doumbia (63 Pont), Maouche (63 Hasanovic), Alphonse (63 Fargues), Vitkievez (35 Besnard, 63 Da Silva) - Nsame (63 Libertazzi).