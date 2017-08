Ruch Chorzów. Posinković nową gwiazdą w I lidze? „Zdecydował telefon od Warzychy”

Długo, bo ponad 150 dni musieli czekać kibice Ruchu na kolejną wygraną swojego zespołu w ligowych meczu. W końcu się doczekali. Wczoraj "Niebiescy", po dobrym spotkaniu, pokonali Stomil Olsztyn 3-1. Bohaterem był debiutujący w chorzowskiej ekipie Vilim Posinković. Chorwat zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty.

Zdjęcie Vilim Posinković. /Michał Zichlarz /INTERIA.PL

26-letni napastnik grał już w wielu krajach. Występował na boiskach w Turcji, Grecji, Finlandii czy Cypru. Grał w rodzimej lidze, a także w Bośni i Hercegowinie. Latem podpisał dwuletni kontrakt z Ruchem.

- Jak trafiłem do Chorzowa? Przez trenera Warzychę. Razem z menedżerem otrzymałem telefon z propozycją gry w Ruchu. Przyjechałem na sprawdziany i podpisałem kontrakt - tłumaczy.

Chorwata nie zraża trudna sytuacja 14-krotnego mistrza Polski, który przecież do sezonu, z powodu zaległości finansowych z poprzedniego roku, przystąpił z minus pięcioma punktami.

- Ja osobiście nie mam jakichś oczekiwań. Trzeba koncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu i wygrywać. Zobaczymy jak będzie - zaznacza.

Posinković błysnął przy Cichej w piątek. Najpierw sam zdobył bramkę na 1-0, pokonując w sytuacji sam na sam Michała Leszczyńskiego, a potem asystował przy trafieniach kolegów: Miłosza Przybeckiego i Kamila Słomy.

- Najważniejszą sprawą jest to, że wygraliśmy i zdobyliśmy trzy punkty. Mam nadzieję, że to początek serii i dalej będziemy zwyciężać w kolejnych spotkaniach - podkreśla.

Wczorajsze spotkanie rozegrano przy pustych trybunach. To efekt zadymy podczas ostatniego meczu w Ekstraklasie, rozegranego na początku czerwca z Górnikiem Łęczna, kiedy sędzia, z powodu rzucanych petard, dwa razy musiał przerywać spotkanie.

- To dziwne uczucie. Na pewno będzie inaczej, kiedy fani pojawią się na trybunach w dużej liczbie i będą nas wspierali - mówi Posinković.

Kolejny mecz chorzowianie rozegrają już we wtorek. W Bielsku-Białej zmierzą się z Podbeskidziem.