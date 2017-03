Ruch Chorzów - Piast Gliwice. Michał Helik: Na boisku nie będzie sentymentów

Nie ma póki co Wielkich Derbów Górnego Śląska pomiędzy Ruchem a Górnikiem, jest za to inne derbowe spotkanie. W poniedziałek wieczorem chorzowianie podejmują na swoim stadionie Piasta Gliwice. W obu ekipach liczą na komplet punktów w tym meczu.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Ruch Chorzów - Piast Gliwice!

Na przedmeczowej konferencji w klubowej kawiarence Ruchu pojawili się szkoleniowcy obu zespołów: Waldemar Fornalik i Dariusz Wdowczyk, a także czołowi piłkarze kapitan Piasta Radosław Murawski oraz obrońca "Niebieskich" Michał Helik.

- W rundzie jesiennej przegraliśmy w Gliwicach 1-2. Muszę się powtórzyć, ale w tym czasie był to, z naszej strony, zupełnie inny zespół. Mieliśmy problemy z kontuzjami, brakowało stabilizacji. Teraz sytuacja jest zupełnie inna - podkreśla trener Waldemar Fornalik.

Wiosną jedenastka z Chorzowa należy do najlepszych w lidze. W sześciu grach Ruch zdobył aż 13 punktów. Tylko Lech jest pod tym względem lepszy. - Chcemy się pokazać z jak najlepszej strony w kolejnym ligowym spotkaniu. Choć dobrze się znamy, to na boisku na pewno nie będzie sentymentów - podkreśla Michał Helik.

Ruch do poniedziałkowego meczu przystąpi w najsilniejszym zestawieniu. Podobnie będzie w przypadku gliwiczan. W ostatnim ligowym meczu przeciwko Arce trenerowi Wdowczykowi nie brakowało problemów kadrowych. Z powodu kontuzji i kartek nie mogli zagrać tacy piłkarze, jak Hebert Silva Santos, Patrik Mraz, Marcin Pietrowski czy Adam Mójta. - Teraz nasza sytuacja kadrowa znacznie się poprawiła. Wszyscy zawodnicy są zdrowi, tylko Hebert nie może zagrać z powodu czerwonej kartki - mówi Dariusz Wdowczyk.

Dwa tygodnie przerwy szkoleniowiec Piasta wykorzystał na jeszcze lepsze poznanie drużyny i solidne treningi. - Był to dla nas cenny czas. Jeśli chodzi o poniedziałkowy mecz to wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami i podnoszą rangę, a kibice czekają na dobre widowisko. Jeśli chodzi o nas, to chcemy się skupić na swojej grze. Nie jesteśmy sobie obcy, a każdy świetnie zna zalety i wady rywala. Będziemy chcieli tak zagrać, żeby to Ruch dopasował się do naszej gry i taktyki. Podobnie myślą jednak w obozie naszego przeciwnika - podkreśla trener Wdowczyk.

- Do Chorzowa przyjeżdżamy po trzy punkty. Jeśli chodzi o nas, to "karuzela" zaczęła się wreszcie kręcić tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, wygraliśmy ze Śląskiem i Arką. Chcemy podtrzymać tę passę - podkreśla kapitan zespołu z Gliwic.

- Spotkają się ze sobą dwie drużyny, które są ostatnio w dobrej dyspozycji. Liczę, że będzie to ciekawy mecz, w którym będzie dużo emocji. Liczę też, że trzy punkty zostaną w Chorzowie. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Wszystko zweryfikuje jednak boisko - kończy trener Fornalik.

Po 26 kolejkach Lotto Ekstraklasy Ruchu zajmuje w lidze 12 pozycję z 29 punktami na koncie. Gliwiczanie są dwie pozycje niżej, mając na swoim koncie 28 "oczek". Śląskie derby kończą 27 kolejkę. Początek poniedziałkowego meczu na stadionie przy ulicy Cichej o godzinie 18.

Z Chorzowa Michał Zichlarz