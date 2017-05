Ruch Chorzów. Patryk Lipski jest wolnym zawodnikiem

Grający dotąd w Ruchu Chorzów Patryk Lipski został wolnym zawodnikiem. Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN przychyliła się do wniosku piłkarza o rozwiązanie kontraktu z winy klubu.

22 latek z Ruchem związany był od pięciu lat.

"Komisja uznała zasadność argumentów Patryka Lipskiego. W najbliższych dniach do klubu ma trafić pisemne uzasadnienie decyzji, od której Ruch Chorzów odwoła się do pięcioosobowego składu, który rozstrzygnie spór w drugiej instancji" - czytamy w komunikacie chorzowskiego klubu.

Lipski w kwietniu złożył wniosek o rozwiązanie swojego kontraktu z Ruchem. We wniosku powoływał się na dwumiesięczne zaległości w stosunku do swojej osoby.

W klubie twierdzili jednak co innego. Sprawa trafiła więc do PZPN. Zawodnik miał ważny kontrakt z Ruchem do czerwca 2019 roku.

Ruch Chorzów walczy o utrzymanie w Ekstraklasie.

