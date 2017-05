Ruch Chorzów. Patryk Lipski chce odejść. Sprawa odroczona

Dziś miała się wyjaśnić przyszłość Patryka Lipskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski złożył wniosek o rozwiązanie swojego kontraktu z Ruchem Chorzów z winy klubu. Po raz kolejny jednak Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN odroczyła decyzję. Wszystko ma się wyjaśnić za tydzień.

Zdjęcie Patryk Lipski /Michał Nowak /Newspix.pl

Lipski złożył wniosek o rozwiązanie swojego kontraktu z Ruchem w kwietniu. We wniosku powołuje się na dwumiesięczne zaległości w stosunku do swojej osoby.

Reklama

W klubie twierdzą jednak co innego. Sprawa trafiła więc do PZPN. Decyzja miała zapaść już tydzień temu. Wszystko przeciąga się jednak w czasie. Teraz decyzję odroczono do 11 maja.

Zawodnik ma ważny kontrakt z Ruchem do czerwca 2019 roku. Ostatnio nie gra w powodu kontuzji.

Portal transfermartk.de wycenia 22-letniego pomocnika na kwotę prawie 3,5 mln złotych.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

zich