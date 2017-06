Ruch Chorzów. Miasto wypowiedziało klubowi pożyczkę, chodzi o miliony!

Wydawało się, że po spadku z Ekstraklasy sytuacja 14-krotnego mistrza Polski ustabilizowała się. "Niebiescy" otrzymali licencję na występy w 1. lidze, klub otrzymał też sądową zgodę na restrukturyzację zadłużenia, co otwiera drogę do wyjścia z trudnej sytuacji. Tymczasem teraz na Ruch spadł mocny cios, miasto wypowiedziało umowę pożyczki, chodzi o 15 mln złotych... - Jestem w szoku - mówi krótko Janusz Paterman, prezes Ruchu.

Zdjęcie Kibice Ruchu Chorzów /Adrian Ślazok /Reporter

W marcu zeszłego roku ówczesne władze Ruchu z prezesem Dariuszem Smagorowiczem, zwróciły się do miasta z prośbą o wielomilionową pożyczkę. Chodziło o kwotę 18 milionów złotych. Pieniądze były potrzebne na uzyskanie licencji na grę w Ekstraklasie. Gro z tej kwoty poszło na spłatę zadłużenia w stosunku do firmy windykacyjnej EGM Investments, która przez pięć lat pożyczała klubowi pieniądze, na bardzo wysoki procent.



Reklama

- To była bardzo trudna decyzja, ale gdybyśmy jej nie podjęli, to Ruch pewnie grałby w 4. lidze, a to byłoby dla klubu jeszcze gorsze - mówił wtedy prezydent miasta Andrzej Kotala.



Pierwsza rata wielomilionowej pożyczki, w wysokości 3 mln złotych, została przez klub spłacona w zeszłym roku. Zostało jeszcze 15 mln zł. Ku zaskoczeniu działaczy Ruchu, teraz miasto zdecydowało się na jej wypowiedzenie!



Jako pretekst posłużyła wypłata premii, chodziło o pół miliona złotych, dla piłkarzy, sztabu szkoleniowego, za miejsce w grupie mistrzowskiej w sezonie 2015/16. Klub miał informować miasto, które jest współudziałowcem klubu, o każdej wyższej kwocie wypłaty niż 200 tys. złotych.



- Umowa pożyczki została wypowiedziana ze względu na rażące naruszenie jej wymogów. Musieliśmy ją wypowiedzieć. Natomiast chcemy teraz rozmawiać na temat nowych warunków jej spłaty, tutaj nie ma mowy o natychmiastowej windykacji - informuje Katarzyna Skórka, rzeczniczka chorzowskiego magistratu.



- Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Oczywiście, można renegocjować warunki pożyczki, ale nie w takiej sytuacji, tym bardziej, że przedstawiciel miasta wiedział o wypłacie premii. Zresztą inaczej nie otrzymalibyśmy licencji na grę w 1. lidze - mówi prezes Paterman, który ze swoimi wspólnikami na ratowanie klubu wydał w ostatnich kilku miesiącach już 8 mln złotych.



W zeszłym tygodniu były właściciel i prezes Ruchu Dariusz S. oraz były dyrektor klubu Mirosław M., zostali zatrzymani przez pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W stosunku do tego pierwszego sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zajęli też klubowe dokumenty.



Michał Zichlarz