Ruch Chorzów. Kontrakt Rafała Grodzickiego rozwiązany

Kontrakt Rafała Grodzickiego z Ruchem Chorzów został rozwiązany. Powodem tej decyzji były zaległości finansowe klubu wobec zawodnika.

Zdjęcie Rafał Grodzicki /Maciej Witkowski /East News

Grodzicki złożył wniosek do Izby ds. Rozwiązywania Sporów PZPN o rozwiązanie kontraktu, a Izba przychyliła się do jego prośby. Ruch nie odwołał się od decyzji organu PZPN.

