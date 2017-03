Ruch Chorzów. Kontrakt Fornalika wcale nie został przedłużony

Szopka z udziałem poprzedniego zarządu Ruchu Chorzów. 14 listopada zeszłego roku, na oficjalnej stronie chorzowskiego klubu, pojawiła się informacja o przedłużeniu kontraktu trenera Waldemara Fornalika z "Niebieskimi" o dwa lata, do czerwca 2019 roku. Teraz okazuje się, że była to nieprawdziwa informacja...

Trener Fornalik, z dwuletnią przerwę na pracę z reprezentacją Polski, jest szkoleniowcem Ruchu od 2009 roku. Z końcem czerwca kończy mu się umowa z klubem z Chorzowa.

Pod koniec zeszłego roku, na oficjalnej stronie Ruchu ukazała się informacja, że umowa została przedłużona o kolejne dwa lata. Ówczesny prezes Aleksander Kurczyk zachwalał warsztat szkoleniowca i wskazywał na dalekosiężne cele.

Co ciekawe, nieprawdziwej informacji nie prostował nawet sam trener. Fornalik mówił wtedy: - Chciałbym bardzo podziękować władzom klubu za zaufanie, którym ponownie mnie obdarzono - cytowała szkoleniowca strona ruchchorzow.com.pl

Teraz, w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego" Fornalik przyznał, że kontrakt z "Niebieskimi" obowiązuje jedynie do końca czerwca tego roku. Okazało się, że obie strony nie dogadały się potem co do warunków umowy...

W obecnym sezonie Ruch, po 24 kolejkach, zajmuje 14. miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy, z 23 punktami na koncie. W sobotę w Chorzowie rywalem "Niebieskich" będzie lider, Lechia Gdańsk.

