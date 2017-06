Ruch Chorzów i Górnik Łęczna pod lupą Komisji Licencyjnej

Aż cztery warunki musi spełnić Ruch Chorzów, jeśli chce uzyskać zielone światło na grę w 1. lidze. Wszystkie wiążą się z finansami. Górnik Łęczna musi przedstawić umowę na korzystanie stadionu w Łęcznej i udokumentować jego przydatność do drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Oba kluby mają czas do 20 czerwca.

Komisja Licencyjna PZPN na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła dzisiaj wnioski Ruchu Chorzów i Górnika Łęczna, które zabiegają o licencję na grę w 1. lidze, w sezonie 2017/2018.

W sprawie Górnika komisja postanowiła odroczyć decyzję do dnia 20 czerwca, zobowiązując klub do dostarczenia - najpóźniej do 19 czerwca - umowy na rozgrywanie meczów na stadionie w Łęcznej oraz raport eksperta opisujący stan obiektu.



Komisja zajęła się też wnioskiem Ruchu Chorzów na grę w rozgrywkach I ligi. Komisja postanowiła odroczyć decyzję do dnia 20 czerwca, zobowiązując klub, aby do dnia 19 czerwca spełnił cztery warunki:

- uregulował zobowiązanie w stosunku do piłkarzy z tytułu premii za sezon 2015/2016, poprzez zapłatę pierwszych dwóch rat premii przypadających do zapłaty w 2016 r., i zapłatę lub objęciem ugodą dwóch kolejnych rat przypadających do zapłaty w 2017 roku;

- uregulował zobowiązanie w stosunku do byłego trenera-koordynatora, zatrudnionego jednocześnie jako prezesa Fundacji Ruchu Chorzów, w części, którą komisja uznała za bezsporne wynagrodzenie trenera-koordynatora. Obie strony zostały poinformowane o wysokości tej kwoty;

- zapłaty zobowiązania transferowego do FC Nuernberg (za transfer Mariusza Stępińskiego), w terminach przewidzianych zawartą ugodą;

- dostarczył dokumenty firm właścicielskich potwierdzające dodatkowe wpłaty na rzecz klubu, w przypadku niepozyskania kontraktów sponsoringowych, zapewniających klubowi źródła finansowania w sezonie 2017/2018.



"Niebiescy" są w wielkich tarapatach, więc nic dziwnego, że ten zasłużony i utytułowany klub rozważa ogłoszenie bankructwa i przystąpienie do IV ligi.

