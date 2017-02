Ruch Chorzów. Fornalik po meczu z Legią: Zaangażowanie, szczęście i karate

Trener Waldemar Fornalik na co dzień rzadko się uśmiecha, ale dziś wreszcie mógł uśmiechać się od ucha do ucha. Na pomeczowej konferencji prasowej nie szczędził pochwał pod adresem swoich piłkarzy. - Byliśmy skuteczni i niesamowicie zaangażowani w grę - powiedział były selekcjoner reprezentacji Polski.

Zdjęcie Waldemar Fornalik /Bartłomiej Zborowski /PAP Legia Warszawa - Ruch Chorzów 1-3 w meczu 22. kolejki Ekstraklasy

- Na pewno Legia miała zdecydowaną przewagę, ale my byliśmy skuteczni. Wiedzieliśmy, że legioniści będą prowadzić grę, a my odpowiadaliśmy skutecznymi kontrami. Widać było, że drużyna dużo lepiej funkcjonuje niż tydzień temu, byliśmy niesamowicie zaangażowani w grę, a do tego mieliśmy trochę szczęścia, bo nie brakowało interwencji z pogranicza karate - podsumował.

Jego zdaniem gra "Niebieskich" byłaby dużo spokojniejsza, gdyby nie czerwona kartka Adama Pazio na kwadrans przed końcem. - Szkoda, że końcówka była nerwowa po czerwonej kartce. Gdybyśmy grali w komplecie na pewno by tak nie było - dodał.



Fornalik spodziewa się, że teraz dla Ruchu nadejdą lepsze czasy. - Liczę, że to będzie punkt zwrotny w naszej grze o utrzymanie. Trudno wyobrazić sobie lepszy do tego bodziec niż taka wygrana na stadionie mistrzów Polski - zakończył.

Legia Warszawa - Ruch Chorzów 1-3 w 22. kolejce Ekstraklasy