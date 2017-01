Ruch Chorzów - Diosgyoer VTK 1-2 w sparingu

Ruch Chorzów przegrał 1-2 (0-0) w sparingu z węgierskim Diosgyoer VTK na zgrupowaniu w Hiszpanii. ​Diosgyoer VTK to 9. zespół tabeli węgierskiej ekstraklasy.

W polskim zespole zagrał testowany Portugalczyk Julien Fernandes. 32-letni środkowy pomocnik grał w przeszłości m.in. w Vitorii Setubal i greckim Iraklisie Saloniki, a ostatnio w trzecioligowym hiszpańskim CD Eldense.



Był to drugi mecz kontrolny "Niebieskich" w trakcie pobytu w Benicassim. Wcześniej pokonali szwajcarski drugoligowy Servette Genewa 2-1.



Podczas zgrupowania zespół trenera Waldemara Fornalika ma rozegrać w sumie cztery sparingi. Kolejnymi rywalami będą Górnik Łęczna i czeski Slovan Liberec.

Górnik i Ruch zajmują spadkowe miejsca w tabeli i szykują się do wiosennej walki o utrzymanie. Chorzowianie byli wcześniej na obozie w Rybniku, przed wyjazdem do Hiszpanii rozegrali dwa mecze kontrolne - z ekstraklasowym czeskim MFK Karwina przegrali 0-1, potem pokonali drugoligową Odrę Opole 5-1.

Z kadry Ruchu w styczniu ubyło dwóch pomocników. Umowa Łukasza Hanzela wygasła, natomiast Piotr Ćwielong na własną prośbę rozwiązał kontrakt. Z drugiej strony na klubie ciąży zakaz transferów, od którego chorzowianie się odwołali.

"Niebiescy" w 20 meczach tego sezonu wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN. Chodziło o podwójne umowy zawodników (z klubem oraz jego fundacją) i regulowanie wynikających z nich zobowiązań. Jeśli klub do końca stycznia spłaci zaległości, odzyska cztery punkty.

Ruch Chorzów - Diosgyoer VTK 1-2 (0-0)

0-1 Diego Vela (63.)



1-1 Paweł Oleksy (66.)



1-2 Soma Novothny (74.)

Ruch Chorzów: Libor Hrdliczka (51, Jakub Miszczuk) - Martin Konczkowski (46, Miłosz Trojak), Michał Helik (46, Rafał Grodzicki), Marcin Kowalczyk (46, Mateusz Cichocki), Adam Pazio (46, Paweł Oleksy) - Kamil Mazek (46, Bartosz Nowak; 80, Kamil Słoma), Milen Gamakow (46, Łukasz Surma), Maciej Urbańczyk (46, Julien Fernandes), Patryk Lipski (46, Michał Walski; 80, Przemysław Bargiel), Łukasz Moneta (46, Miłosz Przybecki) - 11. Jarosław Niezgoda (46, Eduards Viszniakovs).



Diosgyoer VTK: Botond Antal - Gabor Eperjesi, Zoltán Liptak, Vitalijs Jagodinskis, Mark Tamas (71, Milan Nemes) - Diego Vela, Murtaz Dauszwili, Akos Elek, Attila Busai, Istvan Fueloep (46, Roland Ugrai) - Akos Szarka (71, Soma Novothny).Sędzia: Javier Torrejon Royo (Walencja).