Ruch Chorzów - Cracovia w meczu 21. kolejki Ekstraklasy

Ekstraklasa wraca po zimowej przerwie. 21. kolejkę otwiera spotkanie w Chorzowie, gdzie miejscowy Ruch podejmuje Cracovię. Śledź wynik meczu z Interią!

Zdjęcie Kamil Mazek i Paweł Jaroszyński /Andrzej Grygiel /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Ruch Chorzów - Cracovia!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Pojedynek o dużym ciężarze gatunkowym dla jednych i drugich. Ruch zamyka tabelę z dorobkiem 16 punktów. Cracovia natomiast plasuje się tuż nad strefą spadkową, a jej przewaga nad "Niebieskimi" wynosi tylko pięć "oczek".



"Ten mecz pokaże w jakiej jesteśmy dyspozycji. Mam nadzieję, że wygramy i później będziemy zdobywać więcej punktów" - mówił trener Ruchu Waldemar Fornalik. Przed szkoleniowcem najtrudniejsza runda w karierze. Musi odbudować zaufanie piłkarzy, którzy po słabym całym 2016 roku stracili wiarę we własne możliwości.



"Gramy, można powiedzieć, o "życie", ale ta nasza piłkarska wiosna taka będzie. Zdajemy sobie sprawę, że Ruch będzie zdeterminowany. Tam się ostatnio dużo działo, ale zaczyna się prostować. Oni też dostali taki pozytywny bodziec w związku z tym, że zmniejszono im ujemne punkty, odwieszono zakaz transferowy, czyli wraca normalność. Wiemy, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale my jesteśmy już w takiej sytuacji, że nie mamy, co gdybać, tylko podchodzimy do meczu w Chorzowie, jako kluczowego na wiosnę" - stwierdził szkoleniowiec Cracovii Jacek Zieliński.

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy