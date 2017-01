Piotr Ćwielong odchodzi z Ruchu Chorzów

Piotr Ćwielong rozwiązał kontrakt z Ruchem Chorzów. Taką informacje podała oficjalna strona chorzowskiego klubu.

Zdjęcie Piotr Ćwielong /X-news

- Bardzo dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie. Trzymam kciuki za Ruch w dalszej części sezonu. (...) Opuszczam Cichą ze względów rodzinnych, mam nadzieję, że wszyscy to uszanują - powiedział piłkarz, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Ćwielong w Ruchu spędził pół roku. Wcześniej występował w Śląsku Wrocław. W tym sezonie Ekstraklasy zagrał we wszystkich meczach Ruchu w lidze. Po 20 spotkaniach miał na koncie pięć goli.

Zawodnik urodził się w Chorzowie, do którego pierwszy raz trafił na początku 2004 roku. Walnie przyczynił się do awansu Ruchu do Ekstraklasy. Występował też w Wiśle Kraków, z którą dwukrotnie wygrywał mistrzostwo Polski. Udało mu się tego dokonać także ze Śląskiem Wrocław.

Piotr Ćwielong miał ważną umowę z Ruchem do czerwca 2018 roku. Kilka dni temu został wybrany graczem rundy "Niebieskich".