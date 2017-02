Milen Gamakow oficjalnie w Ruchu Chorzów

Bułgar Milen Gamakow został oficjalnie nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów - poinformował klub na oficjalnej stronie internetowej.

Zdjęcie Milen Gamakow (z lewej) /fot. Jakub Orzechowski /

"Ekstraklasa SA uzyskała od Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdzenie, że zakaz transferowy nałożony na Ruch, którym wkrótce ma zająć się Najwyższa Komisja Odwoławcza, jest zawieszony, dzięki czemu Bułgar mógł zostać uprawniony do gry w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy" - czytamy na stronie "Niebieskich".



Gamakow jest zawodnikiem Lechii Gdańsk, ale w rundzie jesiennej wystąpił w zaledwie czterech meczach. Młodzieżowy reprezentant Bułgarii nie miał większych szans na regularne występy i dlatego gdańszczanie postanowili go wypożyczyć. Niespełna 23-letni pomocnik dołączył do Ruchu na zgrupowaniu w Hiszpanii i dobrze prezentował się w sparingach. Starania działaczy "Niebieskich" przyniosły skutek. Wszystko wskazuje na to, że Bułgar wystąpi już w piątkowym meczu z Cracovią. "Cieszę się, że ta sprawa znalazła pozytywny finał" - skomentował Gamakow.



Po 20 kolejkach Ekstraklasy Ruch zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów.

Reklama

Terminarz i tabela Ekstraklasy



Ranking Ekstraklasy - kliknij!