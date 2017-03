Michał Helik: Minusowe punkty bardzo nam przeszkodziły

Jedenastka z Chorzowa jest rewelacją rundy wiosennej. Po wygranej z Legią na wyjeździe, tym razem "Niebiescy" pokonali u siebie Lechię 2-1 i pną się w ligowej tabeli. Drugą część sezonu Ruch zaczął na ostatnim miejscu w tabeli Lotto Ekstraklasy, teraz chorzowianie są już na 13. miejscu. – Dla nas każde zwycięstwo jest bardzo ważne – podkreśla Michał Helik, obrońca Ruchu.

Po pierwszym wiosennym meczu, który zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika przegrał u siebie 0-1 z Cracovią, wydawało się, że nic nie uratuje 14-krotnego mistrza Polski. Tymczasem przełamanie niespodziewanie nastąpiło w wyjazdowym meczu z Legią, który zespół z Chorzowa wygrał 3-1. Potem przyszła wygrana ze Śląskiem, remis z Termaliką i wreszcie sobotnie zwycięstwo z Lechią. W pięciu wiosennych grach Ruch zdobył już 10 punktów i w tabeli, uwzględniającej tylko tegoroczne mecze, "Niebiescy" są gorsi tylko od rewelacyjnie spisującego się Lecha Poznań, który wygrał wszystkie pięć meczów. Tyle punktów, co "Niebiescy", zdobyła w tym roku jeszcze tylko Legia.

Gdyby nie cztery minusowe punkty, kara za zaległości finansowe, to Ruch śmiało mógłby walczyć o miejsce w grupie mistrzowskiej na koniec rundy zasadniczej. - Nie ma co już tego rozpatrywać, ale te minusowe punkty bardzo nam przeszkodziły. Najgorsze, że zabrano nam to, co wywalczyliśmy na boisku. Nie można już się rozwodzić nad rozlanym mlekiem, a robić wszystko, żeby się utrzymać w Ekstraklasie - podkreśla Helik, który do gry w lidze wrócił w listopadzie zeszłego roku, po ponad rocznej przerwie spowodowanej kontuzją.

W spotkaniu z Lechią, 21-letni środkowy obrońca, należał do najlepszych w drużynie. Wydawało się nawet, że to on był autorem pierwszego gola dla Ruchu na początku drugiej połowy. Trafienie zostało jednak zapisane, jako gol samobójczy Pawłowi Stolarskiemu.

- Dla nas każde zwycięstwo jest bardzo ważne. Cieszymy się, że udało się pokonać silnego rywala i zdobyć komplet punktów. Lechia wprawdzie zdołała potem wyrównać, ale pokazaliśmy, że nie podłamaliśmy się, parliśmy do przodu, żeby zdobyć zwycięską bramkę i ta też się stało - komentuje młody zawodnik.

Po 25 ligowych kolejkach Ruch jest 13. z dorobkiem 26 punktów. Do końca rundy zasadniczej "Niebieskich" czekają jeszcze mecze z Zagłębiem, Piastem, Koroną, Pogonią i Lechem.

Michał Zichlarz

Tabela rundy wiosennej:

1. Lech 5 15 14-1

2. Ruch 5 10 7-3

3. Legia 5 10 7-5

4. Wisła K. 5 9 7-4

5. Jagiellonia 5 9 14-8

6. Wisła P. 5 8 7-7

7. Lechia 5 7 9-6

8. Zagłębie 4 6 4-5

9. Pogoń 5 6 6-8

10. Korona 5 6 8-13

11. Cracovia 4 5 5-6

12. Arka 5 4 6-8

13. Śląsk 5 4 6-11

14. Górnik Ł. 5 4 4-10

15. Termalika 5 3 2-6

16. Piast 5 3 6-11



