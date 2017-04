Korona - Ruch 1-0. Hrdliczka: Nie mogłem nic zrobić

Ruch Chorzów przegrał 0-1 w Kielcach z Koroną, mimo znakomitej postawy bramkarza Libora Hrdliczki. - Nie musieliśmy przegrać tego spotkania - mówił zmartwiony Słowak.

Zdjęcie Libor Hrdliczka /Jan Kowalski / Korona Kielce Korona Kielce - Ruch Chorzów 1-0 w 28. kolejce Ekstraklasy

Bramkarz Ruchu był w poniedziałek w wybornej dyspozycji. Skapitulował dopiero w 84. minucie po uderzeniu Nabila Aankoura. - To była bardzo ładna bramka, ale padła po rykoszecie. Nic nie mogłem zrobić - mówił po spotkaniu Hrdliczka.

Wcześniej jednak słowacki bramkarz dokonywał cudów, interweniując w nieprawdopodobnych sytuacjach. W pierwszej połowie obronił nogami strzał Ilijana Micanskiego, a uderzenie Miguela Palanki sparował na rzut rożny. Po zmianie stron w fantastyczny sposób wybronił strzał Aankoura oddany z kilkunastu metrów. - Było kilka groźnych strzałów, ale sobie z nimi poradziłem. W końcu jestem od tego, aby bronić - dodał skromnie Słowak.

Hrdliczka podkreślił, że jego zespół wcale nie musiał przegrać tego spotkania. - Fakt, że Korona miała przewagę, momentami nawet sporą. Ale graliśmy już w takich meczach, kiedy rywale prowadzili grę, a to my zdobywaliśmy trzy punkty. Tutaj niestety tak się nie stało" - powiedział z żalem bramkarz Ruchu, który nie mógł odżałować sytuacji z 12. minuty, kiedy to Miłosz Przybecki zamiast do pustej bramki trafił w słupek.

- Gdyby Miłosz to wykorzystał, to grałoby nam się zdecydowanie łatwiej, a kielczanie mieliby dużo trudniejsze zadanie. Szkoda, ale taka jest piłka. Od razu dodam, że nie mamy do naszego kolegi żadnych pretensji. Takie sytuacje się zdarzają - zaznaczył słowacki piłkarz zespołu z Chorzowa.

