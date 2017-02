Jan Urban: Ruch Chorzów może się czuć podbudowany

Trener Śląska Wrocław przed meczem 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy z Ruchem w Chorzowie przyznał, że wygrana „Niebieskich” z Legią Warszawa na pewno dodała im pewności siebie. „Mogą się czuć podbudowani” – podkreślił.

Zdjęcie Jan Urban /East News

Ekstraklasa - sprawdź wyniki, terminarz, tabelę



Do poniedziałkowego starcia Śląsk i Ruch przystąpią po wygranych w ostatniej kolejce. Wrocławianie pokonali u siebie 1-0 Wisłę Kraków, a chorzowianie nieoczekiwanie wygrali na wyjeździe z Legią Warszawa 3-1.

Reklama

Urban przyznał, że zespół trenera Waldemara Fornalika doskonale wykorzystał słabszy dzień mistrza Polski. "Wiedziałem, że piłkarze Legii po pojedynku z Ajaksem Amsterdam w meczu z Ruchem mogą być zmęczeni. Brakowało im precyzji, co warszawianom rzadko się zdarza. Ruch bardzo dobrze to wykorzystał. Wiedzieli, czego chcą i jak mogą to osiągnąć. Nasz mecz z Ruchem będzie jednak zupełnie innym starciem. Na pewno jednak to zwycięstwo dało im dużo pewności siebie i mogą się czuć podbudowani" - dodał szkoleniowiec Śląska.

Wrocławianie w Chorzowie będą musieli sobie radzić najprawdopodobniej bez Hiszpana Sito Riery, który w meczu z Wisłą zderzył się z Mariuszem Pawełkiem i od tamtej pory ma zawroty głowy i nie trenuje. Jego miejsce w wyjściowej jedenastce powinien zająć jego rodak Joan Roman.

"Joan niewiele grał, a to na pewno nie pomaga w utrzymaniu wysokiej formie. To zawodnik, który ma duże umiejętności. Dużo z nim indywidualnie rozmawiałem. Oceniając go widzę dwie różne fazy: początkowa, gdzie łatwo umie się pozbyć przeciwnika i druga, czyli wykończenie" - ocenił Urban.

W Chorzowie zabraknie też w składzie Śląska portugalskiego obrońcy Augusto, który dopiero wyleczył uraz i Urban chce, aby najpierw zagrał w zespole rezerw. Przeciwko Ruchowi w barwach zespołu z Dolnego Śląska może za to zadebiutować wypożyczony w czwartek z Pogoni Szczecin Łukasz Zwoliński.

"Łukasz pod względem sportowym jest przygotowany do gry. Przepracował dobrze zimę i nie martwię się o jego formę fizyczną. Łukasz był za tym, aby pójść gdzieś, gdzie będzie mógł więcej zagrać. W Śląsku ma o wiele większe szansę na grę niż w Pogoni, ale nikt mu tego z miejsca nie da. Musi swoją pozycję wywalczyć" - podkreślił trener Śląska.

Po 22 kolejkach Śląsk w tabeli jest 11. i o siedem punktów wyprzedza przedostatni Ruch. Jesienią we Wrocławiu górą byli chorzowianie, którzy wygrali 2-1. Początek spotkania w poniedziałek o godz. 18.