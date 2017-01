Dominik Małkowski będzie trenował z Sampdorią Genua

Dominik Małkowski wyjechał do Włoch. Młody obrońca Ruchu Chorzów został zaproszony na treningi przez Sampdorię Genua, czyli klub, w którym występują Karol Linetty i Bartosz Bereszyński.

Oficjalna strona klubu z Chorzowa informuje, że niespełna 18-letni obrońca będzie przebywał we Włoszech do soboty. W tym czasie przejdzie w Sampdorii testy medyczne oraz będzie trenował z drużyną występującą w rozgrywkach Primavery.

- Prawdopodobnie zagram także w sparingu zaplanowanym na sobotę - mówi Małkowski na oficjalnej stronie polskiego klubu.

Wyjazd do Genui to dla Małkowskiego świetna okazja, by z bliska przyjrzeć się, jak funkcjonuje silny, europejski klub. Co ciekawe, podobną możliwość miał już pod koniec 2015 r., kiedy został zaproszony na treningi przez AS Roma. Z kolei miesiąc temu we Włoszech, tyle że w Interze Mediolan, przebywał Przemysław Bargiel.

- Na pewno zobaczę coś nowego, ale ten wyjazd traktuję też jako szansę. Chcę się pokazać z jak najlepszej strony, sprawdzić się na tle drużyny młodzieżowej Sampdorii i zobaczyć, jak tam się trenuje. Będzie to dla mnie kolejna cenna lekcja - podkreślał Dominik.

Małkowski to wychowanek "Niebieskich". Jesienią grał najczęściej w rezerwach Ruchu. W rozgrywkach IV ligi zanotował 13 występów i zdobył jedną bramkę. Jest także reprezentantem Polski w swojej kategorii wiekowej.

Tymczasem piłkarzami Sampdorii są Karol Linetty i Bartosz Bereszyński.