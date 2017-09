Rafał Murawski, zawodnik Pogoni Szczecin, w radzie nadzorczej Arki

Cztery osoby zostały powołane przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy do rady nadzorczej występującej w Ekstraklasie Arki. Jednym z jej członków został piłkarz Pogoni Szczecin Rafał Murawski, który jest także współwłaścicielem gdyńskiego klubu.

Zdjęcie Rafał Murawski (przy piłce) /Fot. Szymon Górski /Newspix

We wrześniu zakończyła się kadencja poprzedniej rady nadzorczej Arki i nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powołało nowych członków tego gremium. Jednym z nich jest były zawodnik gdyńskiego klubu i reprezentacji Polski, a obecnie piłkarz Pogoni Szczecin Rafał Murawski. W tym sezonie popularny "Muraś" wystąpił w siedmiu pierwszych meczach ekstraklasy - w czterech miał status rezerwowego, ale w trzech ostatnich kolejkach trener "Portowców" Maciej Skorża nie wystawił go do gry.

Niespełna 36-letni piłkarz jest jednocześnie prezesem zarządu i współwłaścicielem spółki Football Club, która we wrześniu 2015 roku przejęła 25 procent akcji Arki SSA. Jest również założycielem Fundacji "Nigdy Nie Zostaniesz Sam" prowadzącej m.in. projekt "Arka Na Twojej Dzielnicy!", inwestuje także w obiekty sportowe położone w Gdyni przy ulicy Zamenhofa, czyli tam gdzie ma siedzibę jego firma.

Przewodniczącym rady nadzorczej Arki został reprezentujący miasto Andrzej Ryński, który jest naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta w Gdyni.

Z kolei większościowy akcjonariusz, posiadający 75 procent akcji Dominik Midak desygnował do rady radcę prawnego Krzysztofa Borowskiego oraz współwłaściciela firmy W.T.I. T. OBRYCKI W. MIDAK Tomasza Obryckiego.