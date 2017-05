Rafał Murawski przedłużył umowę z Pogonią Szczecin

Rafał Murawski przedłużył o rok kontrakt z Pogonią Szczecin. Nowa umowa obowiązuje do końca czerwca 2018.

Zdjęcie Rafał Murawski /Fot. Szymon Górski /Newspix.pl

"W klubie czuję się fajnie i przyznam, że nie myślałem, żeby gdziekolwiek odchodzić. Naturalną koleją rzeczy było to, że jeśli klub będzie chciał ze mną pracować, to ja się na to zgodzę" - powiedział kapitan "Portowców" cytowany na oficjalnej stronie klubu.



Murawski swoją przygodę z Pogonią rozpoczął w 2014 roku. Defensywny pomocnik rozegrał 118 meczów, w których strzelił 15 goli.



"Karierę planowałem zakończyć wcześniej, ale czuję się na tyle dobrze, że tego nie muszę robić. Mogę pograć w piłkę, bo sprawia mi to przyjemność. Kiedyś jednak będę musiał finiszować. Nie zamykam sobie co prawda całkiem furtki, nie mówię ostatecznie, że jeszcze gdzieś nie pogram, ale raczej będzie to ostatni mój sezon w piłce" - stwierdził 35-letni zawodnik.



W seniorskiej karierze bronił barw Arki Gdynia, Amiki Wronki, rosyjskiego Rubina Kazań i dwukrotnie Lecha Poznań. Z "Kolejorza" odszedł po konflikcie z ówczesnym trenerem Mariuszem Rumakiem.



Murawski występował w reprezentacji Polski przez sześć lat. Rozegrał w drużynie narodowej 48 spotkań (1 gol).

