Pogoń. Żywotko: Serce boli, jak patrzę na to, co się dzieje

​Mają powody do niepokoju. Po 13 ligowych kolejach Pogoń Szczecin zamyka tabelę Lotto Ekstraklasy, z ledwie dziewięcioma punktami na koncie. Martwi to kibiców "Portowców", martwi byłych piłkarzy i trenerów. - Serce boli, jak patrzę na to, co się dzieje - mówi 97-letni Stefan Żywotko, były trener jedenastki ze Szczecina.

Zdjęcie Ricardo Nunes z Pogoni ogląda plecy Bartosza Śpiączki z Bruk-Betu Termaliki /Marcin Bielecki /PAP