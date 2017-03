Pogoń Szczecin - Wisła Płock 1-1 w meczu 24. kolejki Ekstraklasy

Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Płock 1-1 w meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Obie bramki padły po stałych fragmentach gry. Piłkarze Pogoni oddała siedemnaście strzałów na bramkę rywali, ale większość z nich była zupełnie niecelna.

Pogoń miała okazję otrząsnąć się z koszmaru, jaki zafundowali jej ostatnio zawodnicy Lecha Poznań. "Kolejorz" dwukrotnie rozbił szczecinian 3-0 - zarówno w ligowym, jak i pucharowym pojedynku.



Mecz poprzedziła minuta ciszy ku pamięci Marka Ostrowskiego, zmarłej niedawno legendy Pogoni.

Drużyna ze Szczecina była faworytem spotkania i po pierwszej połowie miała na koncie aż 61 proc. posiadania piłki. Tylko co z tego, skoro nic z utrzymywania się przy futbolówce nie wynikało. "Portowcy" przed przerwą nie potrafili oddać nawet celnego strzału.

Niby aktywny był Cornel Rapa, ale mało które z jego dośrodkowań odnajdywało któregoś z partnerów. Co prawda, Nadir Ciftci i Kamil Drygas pokazywali się do gry i szukali pozycji, ale kiedy już dochodziło do starć z obrońcami rywali najczęściej kończyły się one przewinieniami zawodników ze Szczecina.

Wisła z kolei nie forsowała tempa, a apatyczne ataki Pogoni nie sprawiały jej zbyt wielu problemów. Sama ograniczała się do pojedynczych szarż Giorgio Merebaszwiliego oraz Dominika Piotrowskiego, a swoich szans upatrywała głównie w stałych fragmentach gry wykonywanych przez Dominika Furmana.

Taktyka ta okazała się skuteczna. Już w 17. min było blisko zdobycia bramki, gdy strzał Furmana z rzutu wolnego minimalnie minął słupek bramki Jakuba Słowika. To co nie udało się wtedy, zostało osiągnięte tuż przed końcem pierwszej części gry. Do dośrodkowania Furmana w tempo wyskoczył Kamil Sylwestrzak, który zgrał piłkę wzdłuż linii bramkowej. Tam najlepiej odnalazł się Przemysław Szymiński i przytomnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Trener "Portowców" Kazimierz Moskal był wyraźnie zawiedziony poczynaniami swoich podopiecznych i w przerwie dokonał aż dwóch zmian. Z boiska zeszli Mate Cincadze oraz Ciftci, a ich miejsce na placu gry zajęli Mateusz Matras oraz Adam Gyurcso.

Roszady przyniosły efekt w postaci nieco śmielszych ataków na bramkę Seweryna Kiełpina. W dobrej sytuacji znalazł się Adam Frączczak, którego w ostatniej chwili zablokował Tomasz Byrtek, na bramkę uderzał też Drygas.

Wisła odpowiedziała chwilę później, kiedy to jeden z najlepszych piłkarzy na boisku - Furman - trafił w poprzeczkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Z rzutu wolnego strzelał też Maksymilian Rogalski, a jego płaski strzał po koźle mógł sprawić problemy Słowikowi. Bramkarz Pogoni zachował się jednak bez zarzutu.

W 77. min kolejny raz okazało się, że w tym spotkaniu kluczowe jest dobre wykonanie stałych fragmentów gry, tym bardziej, iż mecz cechowała duża liczba przewinień. Do rzutu wolnego z boku boiska podszedł Gyurcso, w polu karnym najwyżej wyskoczył Jarosław Fojut i piłka wpadła do bramki. 1-1!

Jeszcze przed zakończeniem spotkania fatalny błąd popełnił Kiełpin, który na szczęście dla niego nie okazał się tragiczny w skutkach. Po podaniu od jednego ze stoperów bramkarz nie trafił w piłkę i Frączczak powinien skierować ją do pustej bramki. Ten jednak był tak zaskoczony przebiegiem zdarzeń, że nie zdążył zareagować, a rozpaczliwie interweniujący Kiełpin zdążył chwycić futbolówkę ofiarnym rzutem pod nogi rywala. W wyniku interwencji bramkarz doznał kontuzji nosa, przez co długo był opatrywany, a sędzia zmuszony był doliczyć aż siedem minut do końca spotkania. Jak okazało się po zakończeniu spotkania bramkarzowi został złamany noc, a on sam pozostał na boisku na własną prośbę.



Im bliżej było końca, tym większą przewagę uzyskiwała Pogoń. Obchodzący dziś 26. urodziny Gyurcso trafił nawet w słupek, ale był na pozycji spalonej. W następnej akcji świetnie strzał Dawida Korta obronił Kiełpin. W końcu siedem doliczonych przez arbitra minut dobiegło końca i obie drużyny musiały zadowolić się remisem.

Wojciech Górski



Pogoń Szczecin - Wisła Płock 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Szymiński (42.), 1-1 Fojut (77.)

Pogoń Szczecin: Jakub Słowik - Cornel Rapa, Sebastian Rudol, Jarosław Fojut, David Niepsuj - Spas Delew, Mate Cincadze (46. Mateusz Matras), Rafał Murawski (82. Dawid Kort), Kamil Drygas, Adam Frączczak - Nadir Ciftci (46. Adam Gyurcso).

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Przemysław Szymiński, Damian Byrtek, Kamil Sylwestrzak - Giorgi Merebaszwili (90+3. Bartłomiej Sielewski), Dominik Furman, Maksymilian Rogalski, Damian Piotrowski (63. Patryk Stępiński), Piotr Wlazło - Jose Kante (77. Mateusz Piątkowski).





Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).



Widzów: 3 458.

