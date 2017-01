Pogoń Szczecin - Ural Jekaterynburg 0-0 w sparingu

Piłkarze Pogoni Szczecin bezbramkowo zremisowali w sparingu z 13. drużyną rosyjskiej ekstraklasy – Uralem Jekaterynburg.

Był to drugi sparing podopiecznych Kazimierza Moskala podczas cypryjskiego zgrupowania. W pierwszym, "Portowcy" byli lepsi od Astry Giurgiu, którą pokonali 3-1.

Teraz to Rosjanie byli stroną przeważającą od samego początku, co mogli udokumentować bramką. Moskal w pierwszej połowie desygnował do gry optymalne zestawienie, w drugiej pozwolił zagrać rezerwowym, a w samej końcówce ukąsić mógł Łukasz Zwoliński.

Na zakończenie zgrupowania Pogoń zagra z FK Radem Belgrad.

Pogoń Szczecin - Ural Jekaterynburg 0-0

Pogoń Szczecin: Jakub Słowik (68, Dawid Kudła) - Cornel Rapa (46, Mateusz Matras), Sebastian Rudol, Jarosław Fojut (46, Mateusz Lewandowski), Ricardo Nunes (46, David Niepsuj) - Seiya Kitano (46, Dawid Kort), Mate Cincadze (71 Robert Obst), Rafał Murawski (76, Jakub Piotrowski), Kamil Drygas (46, Marcin Listkowski), Ádám Gyurcsó (46, Łukasz Zwoliński) - Adam Frączczak (46, Sebastian Kowalczyk).



Urał Jekaterynburg: Nikołaj Zabołotnyj - Denys Kułakow, Dominik Dinga, Gregor Balażic, Nikołaj Dimitrow - Artiom Fidler (74, Roman Jemieljanow), Aleksandr Dancew, Chisamba Lungu, Eric Bicfalvi, Aleksandr Łomakin (76, Siergiej Sierczenkow) - Roman Pawluczenko.