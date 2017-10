Pogoń Szczecin - Stilon Gorzów 2-1 w sparingu

Pogoń Szczecin wygrała ze Stilonem Gorzów Wielkopolski 2-1 w sparingowym meczu, który odbył się na jej stadionie. Już w poniedziałek "Portowcy" zmierzy się na wyjeździe z Cracovią w 12. kolejce Lotto Ekstraklasy.

Czas na mecze reprezentacji Maciej Skorża przeznaczył na dwa sparingi i trzydniowe w Pogorzelicy. Oba mecze kontrolne Pogoń wygrała. Wcześniej pokonała Chrobrego Głogów 3-0. Trener testował w sparingach nowe ustawienie. "Portowcy" grali pięcioma obrońcami w tych spotkaniach.

Drużyna Macieja Skorży objęła prowadzenie po błędzie obrońcy Stilonu, który skierował piłkę do własnej bramki. Ricardo Nunes popisał się świetnym podaniem do Adama Gyurcsy. Węgier zabrał się w pole karne i zagrał wzdłuż bramki do Marcina Listkowskiego. Jednak napastnika uprzedził Mateusz Ogrodowski.

Na 2-0 podwyższył Gyurcso fenomenalnym uderzeniem z 30 metrów. Piłka zanim wpadła do bramki odbiła się jeszcze od poprzeczki.

W przerwie trener Maciej Skorża wymienił aż ósmiu zawodników. Na boisku zostali tylko Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali i Sebastian Kowalczyk. Wszyscy trzej nie grali w meczu z Chrobrym, bo przebywali na zgrupowaniach reprezentacyjnych.

W drugiej połowie brakowało sytuacji podbramkowych. Najlepsze miał Dariusz Formella. Na początku drugiej części skrzydłowy świetne złożył się do strzału z narożnika pola karnego, ale kapitalną interwencją popisał się Krystian Paszkowski. Pod koniec spotkania Formella trafił w poprzeczkę w sytuacji sam na sam.

Goście zdobyli kontaktowego gola w 76. minucie. Patryk Jakubowski poradził sobie z Sebastianem Walukiewiczem i strzałem w krótki róg pokonał Jakuba Bursztyna.

Pogoń Szczecin - Stilon Gorzów Wielkopolski 2-1 (2-0)

Bramki: Ogrodowski (11., samobójcza), Gyurcso (25.) - Patryk Jakubowski (76.).

Pogoń: Łukasz Załuska (46. Jakub Bursztyn) - David Niepsuj (46. Dariusz Formella), Sebastian Walukiewicz, Lasza Dwali, Jarosław Fojut (46. Sebastian Rudol), Ricardo Nunes (46. Hubert Matynia) - Sebastian Kowalczyk, Rafał Murawski (46. Tomasz Hołota), Kamil Drygas (46. Mate Cincadze), Adam Gyurcso (46. Dawid Kort) - Marcin Listkowski (46. Łukasz Zwoliński).