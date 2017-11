Pogoń Szczecin. Sebastian Rudol: Nikt nam nie groził

- Nikt nam nie groził - zapewnił zawodnik Pogoni Szczecin Sebastian Rudol przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa.

Zdjęcie Sebastian Rudol w meczu ze Śląskiem /Fot. Łukasz Skwiot /Newspix

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa!

Pogoń w tym sezonie Ekstraklasy spisuje się fatalnie. Po 14 kolejkach "Portowcy" zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Nie pomogło zamrożenie o połowę pensji zawodników i sztabu szkoleniowego. Nie pomogło zwolnienie trenera przygotowania fizycznego Paolo Terziottiego. Po kolejnej kolejnej, ze Śląskiem Wrocław 0-3, z posadą pożegnał się trener Maciej Skorża.



Kibice "Portowców" mają dość porażek i postanowili "zmotywować" piłkarzy przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa. Na transparencie napisali: "Macie wygrać tak jak chcemy, bo was k.. rozj.. Pogoń - Legia 5.11.17".



"Nikt nam nie groził. Każdy, kto chce dobrze dla klubu, wie czego potrzebujemy. Piłkarze i kibice tak samo chcą wygrać" - skomentował Rudol.



To nie pierwszy incydent z kibicami w klubie ze Szczecina w tym sezonie. Po spotkaniu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (2-3) kilkudziesięcioosobowa grupa rozwścieczonych fanów próbowała się dostać pod szatnię piłkarzy. Doszło do starć z ochroną, która użyła gazu łzawiącego.



W niedzielnym spotkaniu "Portowców" poprowadzi Rafał Janas, dotychczasowy asystent Skorży. To jednak rozwiązanie tymczasowe. "Nie zastąpię na dłużej Macieja Skorży w roli pierwszego trenera. Teraz skupiam się tylko na meczu z Legią, nie na dalszej przyszłości" - powiedział Rafał Janas.



Pogoń czeka trudne zadanie, bo wydaje się, że Legia przezwyciężyła kryzys. Obrońcy tytułu wygrali trzy mecze z rzędu i awansowali na pozycję wicelidera. Do prowadzącego Górnika Zabrze legioniści tracą tylko jeden punkt.



"Legię mamy rozpracowaną. Obraliśmy już taktykę, teraz już ją tylko szlifujemy. Być może będą pewne korekty" - stwierdził Rafał Janas.



Mecz Pogoń - Legia odbędzie się 5 listopada. Początek o godz. 18.00.

