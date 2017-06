Pogoń Szczecin rozpoczęła zgrupowanie we Wronkach

Piłkarze Pogoni Szczecin pod wodzą nowego szkoleniowca Macieja Skorży rozpoczęli dziś obóz we Wronkach. Dzień wcześniej przechodzili badania wydolnościowe.

Do Wronek pojechała 25-osobowa kadra szczecińskiej drużyny, w tym kilku młodzieżowców. Do autokaru nie wsiedli za to bramkarze Jakub Słowik i Dawid Kudła, z którymi klub się już pożegnał. Pierwszy dostał zgodę na odbycie testów w Śląsku Wrocław, drugi ma przejść do Zagłębia Sosnowiec.

Nie ma też już w Pogoni Mateusza Matrasa, którego transfer do Lechii Gdańsk zatwierdzono zimą. Na dobre rozstał się z zachodniopomorskim klubem Nadir Ciftci, który był tylko wypożyczony z Celticu Glasgow.

Zabrakło również dwóch skrzydłowych: Adama Gyurcso i Spasa Delewa. Pierwszy po występie w kadrze Węgier dostał więcej wolnego i dołączy do zespołu jeszcze we Wronkach. Drugi w meczu reprezentacji Bułgarii doznał kontuzji i czeka go zabieg operacyjny.

W autokarze znaleźli się za to dwaj nowi piłkarze Pogoni: bramkarz Łukasz Załuska (pozyskany z Wisły Kraków) i pomocnik Tomasz Hołota z Arminii Bielefeld.

To zapewne nie koniec wzmocnień Pogoni. Jeszcze w maju, podczas konferencji prasowej prezentującej nowego trenera Pogoni Skorża wspominał, że lista zawodników, których chce sprowadzić szczeciński klub jest bardzo ciekawa.

- Szukamy piłkarzy na różne pozycje. Napastnika, choć nie jest to nasz priorytet. Mam nadzieję, że podpiszemy umowy jak najszybciej. Dobrze by było, by dołączyli do zespołu jeszcze we Wronkach - powiedział dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk.

Pogoń we Wronkach będzie trenowała do 30 czerwca. Resztę czasu do rozpoczęcia nowego sezonu szczecinianie spędzą na własnych obiektach. Zadebiutują meczem z Wisłą Kraków 14 lipca na własnym stadionie.