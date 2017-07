Pogoń Szczecin. „Pogoń zagra w europejskich pucharach”

​Falstart jedenastki ze Szczecina w ligowych rozgrywkach nie sprawił, że spadło zaufanie do nowego szkoleniowca zespołu z Pomorza Zachodniego Macieja Skorży. Przeciwnie, wielu dalej pokłada w nim ogromne nadzieje. Jedną z takich osób jest były świetny obrońca Pogoni Teodor Jabłonowski.

Zdjęcie Maciej Skorża /Robert Stachnik /East News