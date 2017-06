Pogoń Szczecin. Piłkarze wznowią treningi 19 czerwca

19 czerwca wrócą do treningów piłkarze Pogoni Szczecin, który dostali dwa tygodnie urlopu po sezonie Ekstraklasy.

Zdjęcie Piłkarze i kibice Pogoni dziękują sobie wzajemnie po sezonie Ekstraklasy /Marcin Bielecki /PAP

- Miniony rok, to nie był stracony okres. Drużyna zmieniła styl gry. Nie udało się wprawdzie poprawić osiągnięcia zespołu trenowanego przez Czesława Michniewicza rok wcześniej, ale wykonaliśmy bardzo dużo pracy i mam nadzieję, że to, co ja rozpocząłem, mój następca będzie kontynuował. Ja będę śledził grę Pogoni w przyszłym sezonie i kibicował zespołowi - tymi słowami trener Kazimierz Moskal pożegnał się ze szczecińskim klubem.

Jego następcą został Maciej Skorża, który w poniedziałek 19 czerwca po raz pierwszy spotka się ze swym nowym zespołem.

- Zawodnicy na początek przejdą badania wydolnościowe, by dzień później wyjechać na obóz do Wronek - zapowiedział rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland.

Miejsce obozu nie jest zaskoczeniem, bo ośrodek we Wronkach jest dobrze znany duetowi trenerskiemu Maciej Skorża - Rafał Janas.

Zgrupowanie we Wronkach potrwa od 20 do 30 czerwca. Zespół rozegra tam trzy mecze kontrolne. Potwierdzone są spotkania z Błękitnymi Stargard i Zagłębiem Lubin. Następnie "granatowo-bordowi" wrócą do Szczecina i do startu rozgrywek trenować będą na własnych obiektach. Po powrocie zaplanowane są kolejne dwa sparingi.

Inauguracyjna kolejka ligi zaplanowana jest od 14 do 17 lipca, więc okres przygotowawczy potrwa niecały miesiąc.