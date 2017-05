Pogoń Szczecin. Patryk Lipski będzie trenował z "Portowcami"

Patryk Lipski, który w trakcie sezonu rozstał się z Ruchem Chorzów, zgłosił się do Pogoni Szczecin z prośbą, by mógł tymczasowo podjąć treningi z "Portowcami". Klub wyraził na to zgodę.

Zdjęcie Patryk Lipski /Norbert Barczyk /Newspix.pl

11 maja Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN przychyliła się do wniosku Lipskiego o rozwiązanie kontraktu z Ruchem z winy klubu, który zalegał zawodnikowi z płatnościami.

Reklama

22-letni piłkarz został wolnym zawodnikiem i póki co podejmie treningi z Pogonią.

- Patryk zwrócił się do nas z prośbą o możliwość trenowania z pierwszym zespołem. Chce przygotować się do zbliżających się młodzieżowych mistrzostw Europy - powiedział dyrektor sportowy Pogoni Maciej Stolarczyk, cytowany na stronie klubu.

- W związku z tym, że jest on szczecinianinem, to oczywiście zgodziliśmy się na takie treningi. Mamy nadzieję, że otrzyma powołanie do kadry oraz dobrze zaprezentuje się na turnieju - dodał Stolarczyk.

Lipski urodził się w Szczecinie, jest wychowankiem tamtejszego Salosu. Od 2013 roku związany był z Ruchem Chorzów.

Były piłkarz "Niebieskich" liczy na transfer do zagranicznego klubu. Zainteresowany nim jest między innymi belgijski Anderlecht.

WS