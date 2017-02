Pogoń Szczecin. Mini-zgrupowanie przed meczem z Cracovią

19 zawodników Pogoni Szczecin wyruszyło na przedmeczowe mini-zgrupowanie do Uniejowa pod Łodzią. W niedzielę Pogoń rozegra wyjazdowy mecz z Cracovią.

Pogoń szuka nowych sposobów na rozwiązanie problemu dalekich podróży, które drużyna odbywa niemal co dwa tygodnie. Kazimierz Moskal zdecydował się zabrać 19 piłkarzy na przedmeczowe zgrupowanie do Uniejowa, o czym informuje oficjalna strona "Portowców".

Szczecinianie będą przygotowywać się nieopodal Łodzi przez piątek i część soboty, a następnie przeniosą się do Krakowa, gdzie również odbędą jednostkę treningową.

- Podróże są dla nas bardzo męczące. Planowaliśmy lot samolotem, ale nie dostaliśmy zgody na to, by bezpośrednio przesiąść się w samolot z Warszawy do Krakowa. Musielibyśmy czekać na lotnisku kilka godzin - tłumaczy na stronie internetowej trener Moskal.

Wśród piłkarzy, którzy polecieli do Uniejowa jest także nowy nabytek szczecinian, Nadir Ciftci. Wypożyczony z Celitiku Glasgow piłkarz czeka na potwierdzenie zgłoszenia go do rozgrywek Ekstraklasy. Istnieje szansa, że stanie się to jeszcze przed meczem z Cracovią i już w niedzielę będziemy mogli zobaczyć tureckiego napastnika na boisku.