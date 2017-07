Pogoń Szczecin. Mateusz Maćkowiak zawodnikiem RB Lipsk!

Mateusz Maćkowiak przechodzi z Pogoni Szczecin do RB Lipsk. 16-letni zawodnik podpisał półtoraroczną umowę z drużyną wicemistrza Niemiec. Na razie będzie grał w juniorskich drużynach.

W ubiegłym sezonie urodzony w 2001 roku piłkarz grał w juniorach młodszych oraz starszych Pogoni Szczecin. Występował na pozycji lewego obrońcy. Maćkowiak jest także regularnym reprezentantem Polski do lat 16.

