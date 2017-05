Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0-2 w meczu 32. kolejki Lotto Ekstraklasy

Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 2-0. Gospodarze od 68. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę, bo z boiska został wyrzucony Jarosław Fojut. „Wojskowi” mogli zwyciężyć wyższym wynikiem, ale nieprawidłowo rzut karny wykonał Miroslav Radović.

Zdjęcie Zawodnicy Pogoni Szczecin Jakub Słowik (L) i Jarosław Fojut (P) oraz Guilherme C. Marques (C) z Legii Warszawa /Marcin Bielecki /PAP

Gospodarze już w ósmej minucie mogli wyjść na prowadzenie. Delew chciał sprytnie oszukać Michała Pazdana strzałem piętką, ale piłka odbiła się od obrońcy Legii i nie trafiła w światło bramki.

Kilka minut później w odpowiedzi była już Legia. Miroslav Radović dobrze zgrywał piłkę do Odjidy Ofoe, ale ten z bardzo bliskiej odległości fatalnie spudłował, przenosząc futbolówkę wysoko nad poprzeczką.

W 33. minucie Arkadiusza Malarza próbował zaskoczyć strzałem z dystansu Spas Delew. Bramkarz gości był jednak czujny i wybił piłkę. Kilka minut później Pogoń znowu mogła wyjść na prowadzenie. Pazdan w fatalny sposób stracił futbolówkę na własnej połowie i w sytuacji sam na sam z Malarzem znalazł się Delew. Bramkarz Legii znowu jednak nie dał się pokonać i obronił strzał rywala.

Tuż przed zejściem do szatni "Wojskowi" mogli wyjść na prowadzenie. Guilherme świetnie wystawił piłkę w polu karnym do Radovicia. Napastnik Legii oddał strzał z bardzo bliskiej odległości, ale kapitalną interwencją popisał się Jakub Słowik i wybił futbolówkę.

Po przerwie goście szybko strzelili gola. W 49. minucie Odjida Ofoe ruszył w pole karne rywala, zatańczył z obrońcami i odegrał piłkę. Wbiegający w "szesnastkę" Dominik Nagy znakomicie uderzył na bramkę i pokonał Słowika.

W 60. minucie Legia mogła prowadzić już 2-0. Goście wywalczyli sobie rzut karny. Dominik Nagy był faulowany w "szesnastce". Do wykonania "jedenastki" podszedł Radović. Napastnik wpakował piłkę do siatki, ale gol nie został uznany. Piłkarz Legii zatrzymał się przy wykonywaniu rzutu karnego i sędzia Marciniak nie uznał bramki.

Kilka minut później Pogoń fatalnie jednak skomplikowała sobie sytuację. Jarosław Fojut faulował wybiegającego na dobra pozycję Radovicia, za co otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Legia natomiast wywalczyła rzut wolny tuż przy szesnastym metrze. Do piłki podszedł Thibaut Moulin. Francuz najpierw posłał piłkę w mur, ale jego ponowne uderzenie znalazło już drogę do siatki.

Dzięki zwycięstwu Legia znacząco przybliżyła się do głównych rywali w walce o mistrzostwo. Od mających tyle samo punktów w tabeli i będących na czele Lecha i Jagiellonii, "Wojskowych" dzieli już tylko jedno "oczko".

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Nagy (49.), 0-2 Moulin (69.)

Pogoń Szczecin: Jakub Słowik - David Niepsuj, Cornel Rapa, Jarosław Fojut, Ricardo Nunes - Marcin Listkowski (71. Rafał Murawski), Mateusz Matras, Kamil Drygas, Dawid Kort (76. Seiya Kitano), Adam Gyurcso (84. Hubert Matynia) - Spas Delew.

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Dominik Nagy (78. Kasper Hamalainen), Tomasz Jodłowiec, Thibault Moulin (90. Michał Kopczyński), Vadis Odjidja-Ofoe, Guilherme (84. Sebastian Szymański) - Miroslav Radovic.

Czerwona kartka: J. Fojut (68.)

Sędzia: Sz. Marciniak

Widzów: 9876

